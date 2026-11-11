«Место, где в это время всегда многолюдно». Россияне ударили по рынку в центре Черноморска: есть погибшая и раненые

Российские дроны ударили по рынку в городе Черноморск Одесской области 11 ноября 2026 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Войска страны-агрессора России в среду, 11 ноября, нанесли удар по рынку в центре Черноморска Одесской области , погиб по меньшей мере один человек, четверо пострадали. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

«Враг нанес коварный удар по рынку в центральной части Черноморска. Месту, где в это время всегда многолюдно», — отметил Кипер.

Двое раненых находятся в тяжелом состоянии.

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Помимо рынка, повреждены расположенные рядом жилые дома и автомобили. На месте работают все соответствующие службы, сообщает ОВА.

Около 11:30 Воздушные силы ВСУ сообщили о реактивных БПЛА, направляющихся к Черноморску.

Ночью войска РФ атаковали объекты энергетической инфраструктуры Одесской области. Без света остались 135 тысяч потребителей в части Болградского, Белгород-Днестровского и Одесского районов, сообщила областная военная администрация.