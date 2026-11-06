29 ноября в Национальной филармонии Украины состоится мировая премьера Концерта для фортепиано с симфоническим оркестром украинского композитора Ивана Тараненко. Произведение посвящено темам борьбы, утраты, памяти и возрождения Украины.

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В Колонном зале имени Николая Лысенко произведение исполнит Национальный заслуженный академический симфонический оркестр Украины под управлением народного артиста Украины, лауреата Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Владимира Сиренко и пианистки Татьяны Павличук-Тишкевич.

Концерт из трех частей Тараненко написал в 2026 году. Он длится около 40 минут и сочетает современный композиторский язык с украинским мелосом и фольклорными интонациями.

Произведение не имеет программного названия. Композитор сознательно оставил его без конкретного определения, чтобы не навязывать слушателю единственный способ интерпретации. В то же время концерт стал музыкальной рефлексией на опыт сегодняшней Украины — её борьбу, потери, память и веру в возрождение.

Первая часть — Allegro nella lotta — передает дух борьбы за свободу. В ней звучит тема украинской народной песни «Ой, як була сім год удовою».

Вторая часть — «Preghievolmente ed etereo» — приобретает характер молитвы. Образы Карпат и горных просторов здесь переплетаются с темой утраты, связанной с войной.

Заключительная часть — Presto alla danza Kolomyika — разворачивается в энергии коломыйки и становится музыкальным образом движения вперёд — к новой, мирной жизни.

Особую роль в концерте играет фортепиано. Оно выступает не только как сольный инструмент, но и как один из центральных образов произведения — участник событий, наблюдатель и провидец.

«Это концерт об Украине, которая переживает войну, боль и потери — но находит в себе силы влюбляться, рожать детей и мечтать о будущем», — делится своими мыслями известная украинская пианистка Татьяна Павличук-Тишкевич.

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Автор и исполнители

Иван Тараненко — украинский композитор, пианист и педагог, лауреат премий имени Николая Лысенко и Левка Ревуцкого, преподаватель композиции Национальной музыкальной академии Украины.

Владимир Сиренко — народный артист Украины, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, художественный руководитель и главный дирижёр Национального заслуженного академического симфонического оркестра Украины. Возглавляет коллектив с 1999 года и активно гастролирует в Украине и за рубежом.

Татьяна Павличук-Тишкевич — лауреатка всеукраинских и международных конкурсов, пианистка и художественная руководительница Kyiv Tango Orchestra. Она является первой исполнительницей произведений ряда современных украинских композиторов.

Национальный заслуженный академический симфонический оркестр Украины — один из ведущих симфонических коллективов страны, основанный в 1918 году. За более чем столетнюю историю оркестр представлял украинское музыкальное искусство на концертных сценах Украины и мира. Художественный руководитель и главный дирижёр — Владимир Сиренко.

29 ноября 2026 года | Национальная филармония Украины, Колонный зал имени Н. Лысенко

Национальный заслуженный академический симфонический оркестр Украины | Владимир Сиренко | Татьяна Павличук-Тишкевич

Проект стал возможен благодаря поддержке семьи Натальи и Алексея Мушаков.