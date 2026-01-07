Логотип миссии НАТО в Украине на рукаве формы украинского солдата во время тренировок в Германии (Фото: REUTERS/Timm Reichert)

Каким может быть развертывание многонациональных сил в Украине после завершения войны, декларацию о намерениях относительно чего подписали Украина, Франция и Великобритания, в эфире Radio NV рассказал военный обозреватель Денис Попович.

Денис Попович военный эксперт, журналист

Во-первых, речь идет о контингенте после прекращения огня. Влияние этого контингента на ведение боевых действий сомнительно из-за того, что он будет [появляться] после прекращения огня.