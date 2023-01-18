В возрасте 100 лет умер герой Украины, сотенный УПА Мирослав Симчич 18 января, 17:09 Мирослав Симчич (Фото:Halyna Tereshchuk/RadioSvoboda.org (RFE/RL))

В среду, 18 января, скончался герой Украины, сотенный УПА Мирослав Симчич (Кривонос). Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук в Telegram.

5 января Мирославу Симчичу исполнилось 100 лет. В октябре 2022 года президент Владимир Зеленский присвоил ему звание Героя Украины.



«За свою долгую жизнь Мирослав Симчич пережил более 32 лет концлагерей. Однако его не сломали ни жестокие пытки, ни пытки. Свой жизненный путь он посвятил борьбе за независимость Украины… Его подвиги будет знать и помнить не одно поколение украинцев», — написала Онищук.



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Городской голова Коломыи Богдан Станиславский сообщил в Facebook, что похороны начнутся 20 января в 11:00. Герой Украины будет похоронен на городском кладбище Монастирок.

Мирослав Симчич — украинский военный и общественный деятель, сотенный УПА, 32 года провел в советских лагерях. Кавалер орденов Свободы и За заслуги, почетный гражданин Коломыи и Львова. Как сообщала Харьковская правозащитная группа, в январе 1945 года Симчич со своей сотней разгромил карательный полк (405 энкаведистов) под командованием генерал-майора Дергачева, который шел на село Космач (большевики называли его «бандеровской столицей»).