Украинцев призывают выйти на бессрочный протест с требованием вернуть Федорова в Минобороны

Ветеран призвал в пятницу, 24 июля, в 20:00 выйти на площадь Ивана Франко в Киеве и на центральные площади других городов Украины (Фото: NV)

Ветеран Дмитрий Козятинский призвал украинцев в пятницу, 24 июля, выйти на мирную бессрочную акцию протеста с требованием вернуть Михаила Федорова на должность министра обороны Украины. По его словам, акции должны начаться в 20:00 на площади Ивана Франко в Киеве и на центральных площадях других городов страны.

Он заявил, что после увольнения Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ «исчез конфликт» между Министерством обороны и Генеральным штабом, поэтому он не видит причин не восстановить Федорова в должности.

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Козятинский отметил, что поддерживает назначение Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ, назвав это решение «историческим событием».

«Я невероятно рад этому решению, желаю генералу Драпатому сил, успехов и терпения, ведь предстоит сделать очень много работы», — написал ветеран.

В то же время он подчеркнул, что вторым требованием протестующих остается возвращение Федорова на должность министра обороны.

«Министерству необходимы реформы, а с увольнением Сырского исчез и конфликт между Минобороны и Генштабом, поэтому я не вижу никаких причин не возвращать Федорова на должность», — заявил Козятинский.

Ветеран призвал в пятницу, 24 июля, в 20:00 выйти на площадь Ивана Франко в Киеве и на центральные площади других городов Украины, чтобы начать мирный бессрочный протест.

По его словам, акции будут проходить ежедневно — «столько дней, сколько понадобится», — чтобы власть услышала требования участников. Козятинский также сообщил, что уже подал в Киевскую городскую государственную администрацию уведомление о проведении протеста.

«Мы должны сделать всё возможное, чтобы власть услышала и удовлетворила все требования общества», — отметил он.

Протесты против увольнения Федорова и за отставку Сырского — главное

С 16 июля в Киеве и ряде других украинских городов проходят акции с требованием отставки Сырского с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины и возвращения Михаила Федорова на должность министра обороны. После увольнения Федоров рассказал, что главнокомандующий ВСУ блокировал все инициативы его команды и «плел интриги».

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Вечером 21 июля президент Владимир Зеленский заявил, что Сырский покидает должность, а новым главнокомандующим станет командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый.

21 июля советник президента Дмитрий Литвин в комментарии журналистам сообщил, что Зеленский встречался с Федоровым .