Украина прошла самый сложный этап в переговорах с США насчет мира — Сибига

17 апреля, 13:22
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что «у Украины действительно есть карты» (Фото: МИД Украины / Telegram)

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что «у Украины действительно есть карты» (Фото: МИД Украины / Telegram)

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что самый сложный период двустороннего дипломатического трека с США уже позади.

Об этом говорится в сообщении МИД в пятницу, 17 апреля.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Украине удалось «решить этот трек правильно и прагматично с уважением к позициям друг друга».

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«У Украины действительно есть карты. Мы приветствуем усилия США по приближению справедливого и всеобъемлющего мира», — заявил Андрей Сибига.

Также он отметил, что переговорные группы Украины и США находятся в постоянном контакте, и что Киев ждет визита представителей Соединенных Штатов — «для обсуждения, как двигаться вперед».

4 апреля издание Bloomberg опубликовало интервью руководителя Офиса президента Украины Кирилла Буданова, в котором он говорил о возможном приезде в Киев американской делегации после 12 апреля.

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Буданов также сказал, что вместе со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером в Украину может приехать сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   МИД Украины Андрей Сибига мирные переговоры США

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