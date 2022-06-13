«Нам придется иметь дело с Путиным». Какие варианты «компромисса» с РФ предлагают Украине ряд западных стран — разбор 13 июня, 15:09 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Флаг Украины на разбитом лобовом стекле одного из автомобилей украинских военных, Донецкая область, 7 июня 2022 (Фото:REUTERS/Stringer)

Спустя 110 дней после начала полномасштабного вторжения России в Украину фокус мирового внимания к войне заметно сместился в сторону дискуссии о том, можно ли достичь мира ценой компромиссных шагов со стороны Киева.

В то время как лидеры Польши, Великобритании, стран Балтии, а также многие американские политики настаивают на безусловной поддержке Украины и даже невозможности впредь договариваться о чем-либо с Владимиром Путиным, на страницах мировых СМИ все чаще появляются тексты о недостаточном единстве Запада в этом вопросе.

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Вот лишь несколько примеров свежих заголовков в мировой прессе:



Сложные вопросы для Запада, в то время как украинские города балансируют на грани (The New York Times, 12 июня)

(The New York Times, 12 июня) Что дальше? Союзники Украины разделены в вопросе об эндшпиле для России ( Reuters, 13 июня)

Завершить эту войну как можно скорее — в лучших интересах Запада и Украины ( The Guardian, 9 июня)

В этих и многих других аналогичных текстах обсуждаются возможные варианты действий Запада и Украины на фоне затягивающейся войны.

Дискуссию подогревают недавние заявления влиятельных мировых политиков: от президента Франции Эммануэля Макрона, который призвал «не унижать Россиию» до свежего заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который констатировал, что Евросоюзу придется сосуществовать с Россией, несмотря на те зверства, которые россияне совершают в Украине.



НВ обобщил те варианты действий, которые предлагают Украине западные сторонники скорейшего компромисса, а не полной победы — и приводит аналитические оценки, в которых разъясняются возможные риски таких подходов.

Компромисс с «позиции силы»: переговоры с РФ после возвращения к линии разграничения до 24 февраля

Такой вариант озвучил, в частности, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в новом интервью, отвечая на вопрос о том, должен ли Брюссель «просто помочь Украине защитить себя или, как открыто желают Польша и США, помочь ей выиграть войну».



«Наша военная помощь должна как можно скорее дойти до украинских сил, потому что они ведут войну не банкнотами, а орудиями, которые позволяют им противостоять российской агрессии. В то же время все войны заканчиваются прекращением огня и переговорами, и Украине необходимо иметь возможность подойти к этому этапу с позиции силы, чтобы Россия больше не могла оккупировать территорию, которую она завоевала и оккупировала с 24 февраля».

В ответ на уточняющий вопрос о том, является ли целью европейцев попытка «помочь Украине вернуть территории, которые она потеряла с начала войны [вторжения]», Боррель ответил: «Да, это кажется мне разумным». Аргументируя свою точку зрения, он также отдельно добавил, что пока что не видит пути для начала переговоров прямо сейчас: «Чтобы станцевать танго, нужны двое, но поскольку россияне не реагируют на призывы к переговорам, дипломатия пока остается в зале ожидания. Однако перед россиянами рано или поздно встанет вопрос, хотят ли они остановиться, какой результат получить и на каких условиях», — констатировал глава европейской дипломатии.

Схожие мнения, исключающие стремление «умиротворить» Путина уже сейчас, ранее высказывали и другие лидеры ЕС — от председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен до главы Европарламента Роберты Метсолы.



Более жесткий для Украины вариант идеи вернуться к линии до 24 февраля высказывал ранее в Давосе экс-госсекретарь США Генри Киссинджер. «Переговоры должны начаться в ближайшие два месяца, прежде чем произойдут потрясения, которые будет нелегко преодолеть, — заявил Киссинджер. — В идеале разделительной линией должен быть возврат к прежнему статус-кво [до 24 февраля 2022 года]», — сказал Киссинджер. По его словам, попытки Украины вернуть свои территории, захваченные РФ до 2022 года — включая Крым — будут «не борьбой за свободу Украины, а новой войной против самой России».



Контраргументы аналитиков: Россия не смирится даже с малым поражением

Вариант подобной «малой победы» рассматривают аналитики влиятельного журнала Foreign Affairs в качестве более вероятного из двух сценариев успеха Украины в своем недавнем материале Что, если Украина победит? Они считают вариант быстрого и полного освобождения Крыма и Донбасса малореальным, однако верят в способность Украины «вытеснить Россию с западного берега Днепра [в Херсонской области], установить периметры обороны вокруг территорий, контролируемых Россией на востоке и юге Украины, и обеспечить себе выход к Черному морю». «Со временем украинские силы могли бы продвинуться вперед, разбивая наведенный Россией „сухопутный мост“ с Крымом […] По сути, Украина могла бы восстановить статус-кво, существовавший до того, как Россия начала свою атаку в феврале», — убеждены авторы Foreign Affairs.



Они признают, что такой успех Украины «не будет той победой, которая изменит мир, и о которой мечтают некоторые западные обозреватели». Однако такая победа меньшей по размеру и более слабой в военном отношении Украины над «имперской державой», тем не менее, «будет иметь волновой эффект в регионе и в остальном мире, демонстрируя, что успешное сопротивление могущественным агрессорам возможно».



Главные же риски такого сценария состоят в том, что «Россия не смирится ни со своим поражением, ни с любыми договоренностями о ненасильственных шагах по итогам переговоров». «Любая украинская победа только подстегнет еще большую неуступчивость России. Как только РФ сможет восстановить свой военный потенциал, она воспользуется нарративом об унижении, чтобы заручиться внутренней поддержкой для возобновления усилий взять под контроль Украину, — прогнозируют авторы материала. — Даже если Путин проиграет войну, он не отпустит Украину. Он также не будет просто сидеть сложа руки, пока Украина завершит процесс западной интеграции». Таким образом, украинская победа в ограниченном формате потребует не ослабления западной поддержки, а лишь ее усиления, констатируют аналитики Foreign Affairs.



«Украина и Запад должны исходить из того, что Россия не примет никакого поражения […], — настаивают они. — Целью украинской и западной стратегий должна быть устойчивая безопасность Украины. Партнеры Киева совершенно верно отказались идти на компромисс в отношении суверенитета и независимости Украины. Но они также должны продумать „завтрашний день“ после победы Украины. Вместо донкихотских ожиданий, что Россия склонится перед украинской победой или просто уйдет с международной арены, устойчивая безопасность Украины потребует кропотливых усилий и тщательно выверенного увеличения политических, финансовых и военных инвестиций».

Немедленное прекращение огня ради переговоров, а фактически — возможные территориальные уступки Украины

Среди сторонников такого варианта развития событий — представители Италии, Франции, Германии. Лидеры этих трех стран — Марио Драги, Эммануэль Макрон и Олаф Шольц — намерены совместно посетить Киев 16 июня.



Ранее власти этих государств прямо или косвенно поддерживали идею о немедленном прекращении огня, что фактически могло бы зафиксировать российские завоевания первых 3,5 месяца войны как статус-кво. В таком случае Украина могла бы потерять контроль над частями Херсонской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей вдобавок к Крыму и ранее оккупированным территориям Донбасса.

Кроме того, на идее призвать Украину к немедленному прекращению огня ранее в закрытом режиме подготовки к саммиту ЕС настаивали также Венгрия и Кипр.



Такие планы имеют несколько вариаций.

Прекращение огня с нынешним статус-кво в попытке договориться с РФ: итальянский план

Еще 19 мая, выступая на заседании верхней палаты итальянского Сената, премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что «прекращение огня должно быть достигнуто как можно скорее». В то же время он высказался в поддержку продолжать давит на РФ посредством экономических санкций, «потому что мы должны посадить Москву за стол переговоров».



Тогда же в мае итальянское правительство под руководством Драги даже предложило собственный план прекращения войны в Украине, который был передан генсеку ООН Антониу Гутерришу и странам G7. По данным газеты La Repubblica, этот план подразумевает такие шаги, за которыми должен последовать вывод российских войск с территории Украины:



прекращение огня в Украине и демилитаризация линии фронта под наблюдением ООН;



переговоры о статусе Украины, которые предполагают вступление страны в ЕС, но неприсоединение к НАТО;



двустороннее соглашение между Украиной и Россией по Крыму и Донбассу: власти Италии предлагают, чтобы « спорные территории» имели полную автономию с правом самостоятельно обеспечивать свою безопасность, но при этом суверенитет над регионами принадлежал бы Киеву



спорные территории» имели полную автономию с правом самостоятельно обеспечивать свою безопасность, но при этом суверенитет над регионами принадлежал бы Киеву заключение многостороннего соглашения о мире и безопасности в Европе, которое будет охватывать вопросы разоружения и контроля над вооружениями, предотвращением конфликтов и мер укрепления доверия.



Вдобавок Италия предложила создать международную группу, которая будет следить за соблюдением этого плана (включая Италию, Францию, Германию, Турцию, США, Китай, Канада, Великобритания, Польша и Израиль), а также привлечь к этому процессу Евросоюз, ООН и другие международные организации.



Стоит добавить, что в России не считают возможным компромиссом идею итальянских властей об автономии «спорных территорий», как называют украинские земли в Италии, в составе Украины.



Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал план Драги «чистым потоком сознания европейских графоманов», заявил, что «его готовили не дипломаты, а местные политологи, которые начитались провинциальных газет и оперируют только украинскими фейками» и категорически отверг предложение о суверенитете Украина над Донбассом и Крымом. «Это и вовсе прямое хамство в адрес России, угроза её территориальной целостности и повод для начала полноценной войны, — заявил Медведев в частности о Крыме. — В России нет и никогда не будет политической силы, которая бы согласилась даже обсуждать судьбу Крыма».



Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал итальянскую инициативу «несерьезной», что еще раз подчеркнуло нежелание Москвы возвращать Украине какие-либо из захваченных территорий, в том числе в случае прекращения огня.



Контраргументы аналитиков: подход не учитывает последствия поражения Украины

Стратегию ряда европейских правительств, которые требуют скорейшего перемирия и опасаются предоставлять Украине больше вооружений в страхе спровоцировать Москву, 11 июня критически оценил в журнале Politico Эндрю Михта — декан Колледжа международных исследований в Европейском центре исследований в области безопасности им. Джорджа Маршалла.



«Растущий на Западе хор призывов к прекращению огня демонстрирует недостаток стратегического воображения в отношении того, как могла бы выглядеть Европа, если бы Киеву было предоставлено достаточно оружия и поддержки, чтобы победить российскую армию на поле боя», — подчеркивает он. Фактически такая стратегия Франции и Германии, а также ряда голосов в США «позволяет Киеву продолжать борьбу, но не предлагает четкого пути к победе». А еще — не учитывает последствия поражения Украины, констатирует Михта.



«На данном этапе любое прекращение огня позволило бы Путину удержать завоеванную территорию, а остаток украинского государства — лишенный промышленного бассейна на востоке и на фоне продолжения Россией блокады Черного моря — был бы не в состоянии самостоятельно выживать экономически. Что еще более важно, через несколько лет Путин перегруппируется, восстановит свои вооруженные силы и сможет начать еще один раунд завоеваний, чтобы захватить всю Украину — особенно если соглашение о прекращении огня будет включать отмену санкций в отношении западного импорта, который играет ключевую роль в производстве российского оружия», — пишет Эндрю Михта.



В то же время победа и восстановление целостной Украины — «не как как постсоветского, а как процветающего демократического государства, тесно интегрированного в европейскую экономику» — могло бы коренным образом изменить геополитическую ситуацию на континенте, убежден специалист. По его мнению, это позволило бы:



положить конец « трем столетиям империалистических устремлений» России, ее претензиям « на роль ключевой евразийской державы в Европе»;



трем столетиям империалистических устремлений» России, ее претензиям на роль ключевой евразийской державы в Европе»; сместить « центр тяжести» в Европе с тандема Франции и Германии на «центральноевропейское созвездие», включающее Германию, Польшу, скандинавские страны, государства Балтии и саму Украину;



центр тяжести» в Европе с тандема Франции и Германии на «центральноевропейское созвездие», включающее Германию, Польшу, скандинавские страны, государства Балтии и саму Украину; благодаря формированию такого крепкого оборонного союза — освободить усилия США для будущего соперничества с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе.



«Давайте наберемся смелости, чтобы помочь Украине победить», — призывает Михта сторонников немедленных переговоров с РФ любой ценой.

Не проиграть, но и не победить в стремлении « не унижать Россию»: идеи Макрона

Наиболее двусмысленной остается позиция президента Франции Эммануэля Макрона: мир пытается разобраться в том, что означают его призывы «не унижать» Россию. Впервые эта идея прозвучала в речи Макрона в Европарламенте 9 мая, а 3 июня он повторил ее в интервью французским СМИ, заявив, что Россия не должна быть «унижена», чтобы в тот день, когда завершатся боевые действия, «мы могли бы проложить путь к выходу дипломатическим путем».



Эти заявления Макрона оказались столь резонансными, что потребовали дальнейших разъяснений. «Некоторые истолковали призыв Макрона […] как предложение о том, чтобы „втиснуть“ Украину в [режим] прекращения огня и территориальных уступок», — констатирует FInancial Times в недавнем материале. В этой публикации собраны ряд мнений французских аналитиков и политологов, которые попытались предположить, что Макрон имел в виду лишь послевоенные отношения Евросоюза с РФ, а его формулировка «подразумевала, что Россия каким-то образом потерпит поражение».



«Однако двусмысленность заявлений Макрона о России затмила все это, что вызвало разочарование не только в Киеве, но и в Варшаве и странах Балтии — как раз в то время, когда украинские силы отражают российское наступление на Донбассе», — подчеркивает FT. «Представьте, если бы кто-то сказал Франции: «Давайте не будем унижать [немецкого] императора» в разгар битвы при Вердене «, — привел аналогию Мишель Дюкло, представитель парижского Института Монтеня.



Агентство Reuters в свежем материале от 13 июня также констатирует, что «Германия и Франция сохраняют более двусмысленный подход, обещая скорее не дать Путину победить, чем победить его, хотя в то же время поддерживают новые жесткие санкции», — пишет агентство, приводя разъяснения одного из неназванных союзников Макрона: «Вопрос состоит в том, вернемся ли мы к холодной войне или нет. В этом разница между Байденом, Джонсоном и нами».



«В какой-то момент нам придется иметь дело с господином Путиным, если не произойдет переворот. И это тем более верно потому, что эта война должна быть как можно более короткой», — цитирует Reuters союзника Макрона.

А Жозеп Боррель в ответ на просьбу прокомментировать видение президента Франции заявил, что его слова «воплощают реальность»: «Россия продолжит свое существование после мирных переговоров, и необходимо будет четко определить, как мы намерены с ней сосуществовать. Это сосуществование будет очень трудным после того, что Россия совершила в Украине. Это вторжение, эта агрессия, это уничтожение Украины, мы все это каждый вечер видели по телевизору и я сам видел на месте. Но нам все равно придется пытаться сосуществовать с русскими на этом континенте», — заявил Боррель.

Контраргументы аналитиков: Макрон забывает об опыте Грузии и целях Путина

Подход Эммануэля Макрона раскритиковал бывший глава службы внешней разведки Великобритании МИ-6 Джон Соэрс в своей недавней колонке для Financial Times под названием Макрон играет в опасную игру вокруг Украины.



По его словам, проблема состоит в том, что немедленное прекращение огня зафиксирует актуальные российские военные завоевания. «Нет оснований полагать, что Владимир Путин согласится отступить. В действительности же оккупанты занимаются „русификацией“ оккупированных территорий, учреждением русского языка в школах, контролем СМИ и назначением лиц, [должности которых] номинально подотчетны местным администрациям», — отмечает Соэрс. Он напоминает, что «Путин уже разыграл такую же игру раньше», когда в 2008 году дипломатические усилия французского президента Николя Саркози привели к прекращению огня в Грузии, однако лишь ценой оккупации двух регионов страны. Грузия так и не вернула себе суверенитет над Южной Осетией и Абхазией.



«Если очередной раунд европейской дипломатии оставит за Россией ее военные достижения в Украине, то Путин восстановит политическую власть внутри РФ и ощутит достаточно власти, чтобы начать новые военные авантюры в будущем, — предупреждает Соэрс. — Украинцы хотят сражаться, и им нужна наша постоянная поддержка — современное вооружение и ужесточение санкций против России. Это означает еще несколько месяцев страшной борьбы. Однако преждевременное прекращение огня поможет Путину вырвать победу из пасти поражения. Ни один западный лидер не должен быть сторонником этого».



Политолог и публицист Андрей Пионтковский также констатировал в недавнем интервью, что Макрон оказался в числе лидеров четырех стран (включая Италию, Германию и Венгрию), которые «играют на стороне Путина и тем самым отчаянно пытаются заставить Украину принять капитулянтское мирное соглашение».

«Это не мирное соглашение, это просто фиксация еще одного этапа захвата Украины. Цель войны Путин не менял с первого дня — ликвидация украинской государственности. Путин в своей войне с Украиной уже поднялся на высшую возможную степень эскалации, его задача — уничтожение Украинского государства. Не важно, как он хотел ее достигнуть, может, взятием Киева и транспортировкой туда какого-то марионеточного правительства, какого-нибудь Медведчука или Мураева. Сейчас он хочет достигнуть этой цели захватом Херсонской и Запорожской областей, навязыванием Украине капитулянтского мира, который, кроме потерь территорий, вызовет еще и глубочайший кризис в украинском обществе. Когда Путин ведёт войну на уничтожение, надо думать не об эскалации конфликта, а о максимально возможной помощи Украине», — убежден Пионтковский.



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