«Опасность дипломатической дымовой завесы». За чем украинцам стоит следить во время переговоров с РФ и могут ли Олешки положить начало миру

Президент США Дональд Трамп беседует с диктатором РФ Владимиром Путиным во время переговоров о прекращении войны в Украине в Анкоридже, Аляска, США, 15 августа 2025 года (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Чрезвычайный и полномочный посол, посол Украины при ЕС в 2010–2015 годах и глава Центра новых решений Константин Елисеев в интервью Radio NV — о локальном перемирии в Олешках, возможности завершения войны в 2023 году и перспективах мирных переговоров с участием европейцев.

— Идея о локальном перемирии для запуска гуманитарной миссии в Олешки исходила от первой леди США Мелании Трамп. За время полномасштабной войны локальные перемирия, пожалуй, особо нигде и не объявлялись. Возможно, в самом начале 2022 года, когда проводились некоторые эвакуационные миссии. Но в этот раз, на мой взгляд, ситуация уникальная. Или вы так не считаете? Можно ли ожидать, что за этим локальным перемирием последуют какие-то дальнейшие, более серьезные и масштабные шаги к прекращению огня?

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— Вы совершенно правы в том, что это следует расценивать именно как локальное перемирие, связанное с гуманитарной составляющей. И я думаю, что оно стало возможным лишь благодаря личному участию [президента США Дональда] Трампа и его супруги.

Я очень надеюсь, что это пройдет без каких-либо провокаций, хотя мы все видим — и президент уже предупреждал об этом, — что Россия будет пытаться устроить провокации, сделать так, чтобы проживающие там люди перешли именно на российскую сторону.