«Мирные договоренности с РФ — это нож в спину». Здание АП пикетировали вдовы ветеранов АТО
В четверг, 23 мая, вдовы погибших на Донбассе бойцов провели под Администрацией президента в Киеве пикет с требованием не допустить проведения референдума по мирным соглашениям с РФ.
Как сообщает агентство Вчасно, женщины выставили перед зданием АП фотографии погибших воинов и плакаты с надписями «Мирные договоренности с Россией - это нож в спину моему погибшему мужу», «Я против капитуляции», «Вопросы национальной безопасности на референдум не выносятся».
Акция протеста началась с одиночного пикета вдовы ветерана АТО Юлии Кирилловой, которая 22 мая принесла на Банковую плакат с надписью: «11 августа 2014 года во время артобстрела с. Степановка 17 ОМБСр и 18 ОМБСр, РФ с территории России был убит мой муж. Вы собираетесь договариваться с убийцами?»
Акция протеста под АП
Вдовы погибших на Донбассе бойцов провели под Администрацией президента в Киеве пикет против проведения референдума о мирных соглашениях с РФ, 23 мая 2019 года
«Я вышла вчера сюда одна, чтобы заявить о том, что мирные переговоры с убийцей - недопустимы. Россия - страна агрессор, она признана страной-агрессором на международном уровне. И говорить о том, что с агрессором нужно вести какие-то "мирные переговоры" - это неуважение к тем, кто погиб защищая страну», - рассказала женщина.
В конце концов женщины встретились с президентом Владимиром Зеленским. Во время разговора он заявил, что вынесение на референдум вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией не имеет законодательной инициативы.
Напомним, что глава администрации президента Андрей Богдан допустил возможность проведения референдума по поводу заключения договоренностей с Россией о мире на Донбассе.