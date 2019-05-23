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«Мирные договоренности с РФ — это нож в спину». Здание АП пикетировали вдовы ветеранов АТО

Вчера, 17:21
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«Мирные договоренности с РФ — это нож в спину». Здание АП пикетировали вдовы ветеранов АТО - фото

Lb.ua

Вдовы бойцов ВСУ провели пикет против референдума

В четверг, 23 мая, вдовы погибших на Донбассе бойцов провели под Администрацией президента в Киеве пикет с требованием не допустить проведения референдума по мирным соглашениям с РФ.

Как сообщает агентство Вчасно, женщины выставили перед зданием АП фотографии погибших воинов и плакаты с надписями «Мирные договоренности с Россией - это нож в спину моему погибшему мужу», «Я против капитуляции», «Вопросы национальной безопасности на референдум не выносятся».

Акция протеста началась с одиночного пикета вдовы ветерана АТО Юлии Кирилловой, которая 22 мая принесла на Банковую плакат с надписью: «11 августа 2014 года во время артобстрела с. Степановка 17 ОМБСр и 18 ОМБСр, РФ с территории России был убит мой муж. Вы собираетесь договариваться с убийцами?»

Акция протеста под АП

Вдовы погибших на Донбассе бойцов провели под Администрацией президента в Киеве пикет против проведения референдума о мирных соглашениях с РФ, 23 мая 2019 года

«Я вышла вчера сюда одна, чтобы заявить о том, что мирные переговоры с убийцей - недопустимы. Россия - страна агрессор, она признана страной-агрессором на международном уровне. И говорить о том, что с агрессором нужно вести какие-то "мирные переговоры" - это неуважение к тем, кто погиб защищая страну», - рассказала женщина.

В конце концов женщины встретились с президентом Владимиром Зеленским. Во время разговора он заявил, что вынесение на референдум вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией не имеет законодательной инициативы.

Напомним, что глава администрации президента Андрей Богдан допустил возможность проведения референдума по поводу заключения договоренностей с Россией о мире на Донбассе.

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