Российские оккупанты прорвались на окраину Мирнограда: продолжаются уличные бои — спикер группировки войск Восток

28 октября, 19:45
Обстрел Мирнограда, апрель 2025 года (Фото: t.me/VadymFilashkin)

Российские войска прорвали оборону в окрестностях Мирнограда, где продолжаются интенсивные уличные бои. Об этом во вторник, 28 октября, в эфире марафона Єдині новини сообщил капитан Григорий Шаповал, спикер группировки войск Восток.

«К сожалению, враг зашел на окраины Мирнограда, и использует не только артиллерийские и беспилотные системы, а также пехотные и технические средства», — отметил он.

В то же время, по словам Шаповала, Силы обороны Украины держат позиции и работают над укреплением фортификаций.

Ситуация остается критической — уличные бои затрудняют применение некоторых видов вооружения.

Ранее офицер отдела коммуникаций 7-го корпуса ДШВ ВСУ Сергей Окишев сообщил, что российские войска продолжают попытки инфильтроваться в Покровске, чтобы выйти на важные логистические пути с севера агломерации.

По словам офицера, в районе Мирнограда и окрестностях российские войска проводят механизированные штурмы, которые сопровождаются артиллерийским огнем и использованием управляемых авиабомб.

Ситуация в Покровске — главное

24 октября Украинская правда со ссылкой на офицеров двух бригад сообщила, что в Покровске сейчас находится не менее 250 оккупантов, которые вступают в стрелковые бои и расстреливают украинских военных на позициях, в том числе и операторов БпЛА. В статье отмечалось, что ситуация является критической.

Институт изучения войны (ISW) писал, что российские войска продвинулись в центральной и западной частях Покровска и заняли позиции вдоль железной дороги, хотя точный контур линии фронта в городе и в окрестностях остается неясным.

26 октября в Генштабе ВСУ заявили, что ситуация в районе Покровско-Мирноградской агломерации остается сложной. Российские оккупационные войска преобладают в количестве и наращивают наступательные усилия. Генштаб подтвердил, что армия РФ накопила в Покровске около 200 оккупантов.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский опроверг российские фейки о якобы окружении тысяч украинских бойцов в районе Купянска и Покровска. В то же время он подтвердил тяжелые бои в городе.

27 октября представители 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ВСУ заявили, что в Покровске продолжаются городские бои, но войска страны-агрессора России полноценно не контролируют ни один из районов города.

Тогда же президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас российские оккупанты собрали больше всего своих ударных сил именно в Покровске, а также в соседних районах.

Российский диктатор Владимир Путин приказал своим войскам оккупировать Покровск в течение ближайших недель, до середины ноября, предположил в своем Telegram-канале Говорят Снайпер украинский военный Станислав Бунятов (Осман).

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Мирноград Покровск Донбасс Донецкая область Война России против Украины Российская агрессия

