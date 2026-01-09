Возле Мирнограда украинские бойцы нашли укрытие оккупантов на ферме и ликвидировали их — 7 корпус ДШВ

9 января, 13:24
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Последние полгода захват Мирнограда остается одной из ключевых целей армии РФ на Покровском направлении (Фото: REUTERS)

Последние полгода захват Мирнограда остается одной из ключевых целей армии РФ на Покровском направлении (Фото: REUTERS)

Возле Мирнограда Донецкой области украинские военные обнаружили укрытие российских оккупантов на территории фермерского хозяйства и ликвидировали их.

Об этом сообщил 7-й корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ в пятницу, 9 января.

В корпусе отметили, что последние полгода захват Мирнограда остается одной из ключевых целей армии РФ на Покровском направлении. Ситуация в городе остается сложной.

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Российские войска пытаются найти слабые места в обороне города, менять тактику, наращивать силы и искать возможности для прорыва. Несмотря на постоянное давление, Силы обороны Украины удерживают Мирноград, заверили в 7-м корпусе.

Там отметили, что россияне накапливают силы на юге и северо-восточных окраинах города, сосредоточив вокруг Мирнограда более 10 подразделений.

С начала 2026 года российская армия снизила открытые штурмовые действия и увеличила усилия по проникновению в центр города.

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«Для недопущения дальнейшего продвижения врага продолжаются поисково-ударные действия Сил обороны в Мирнограде и на подступах к городу», — говорится в сообщении.

Во время одной из таких операций украинские защитники обнаружили россиян на территории фермерского хозяйства. Оккупанты пытались использовать ферму для накопления сил, дальнейшего перерезания логистики ВСУ и диверсий в тылу позиций Сил обороны.

В 7-м корпусе добавили, что несколько групп захватчиков длительное время использовали фекальные ямы для маскировки.

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После обнаружения места укрытия оккупантов подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады ликвидировали россиян.

8 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что северная часть Покровска Донецкой области под контролем украинских военных. Силы обороны останавливают россиян в Мирнограде.

В 7-м корпусе ДШВ отмечали, что россияне наращивают давление в Покровской агломерации и пытаются затянуть технику в Мирноград.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Мирноград Война России против Украины Донецкая область Фронт 7-й корпус быстрого реагирования ДШВ

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