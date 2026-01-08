Россияне малыми группами пытаются проникнуть в жилые кварталы Мирнограда — военные

8 января, 17:08
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Украинский военнослужащий на позиции в Донецкой области (Фото: REUTERS/Stringer)

Украинский военнослужащий на позиции в Донецкой области (Фото: REUTERS/Stringer)

Из-за невозможности прорвать оборону фронтально, армия РФ пытается применить обходы, в частности, наступая в направлении Гришино и Родинского, чтобы перерезать ключевые логистические маршруты Покровска.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини в четверг, 8 января, сообщил офицер отделения коммуникаций 7-го корпуса быстрого реагирования десантно-штурмовых войск Сергей Окишев.

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По его словам, механизированные подразделения сейчас пытаются маневрировать на фланги, не атакуя непосредственно в лоб, а пытаясь обойти агломерацию.

В то же время подразделения 7-го корпуса быстрого реагирования, совместно с 14-й бригадой НГУ Красная калина, контролируют северную часть Мирнограда, сдерживают российскую армию в центральных районах города, не позволяя врагу подтягивать технику с юга. На восточных окраинах Мирнограда российские войска пытаются закрепиться, однако ситуация остается под контролем Сил обороны.

DeepState
Фото: DeepState

В то же время в эфире Суспільне. Студия начальник отделения коммуникаций 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Роман Писаренко сообщил, что украинские войска ведут поисково-ударные действия в Мирнограде, где российские войска пытаются просачиваться малыми штурмовыми группами в черту города.

По его словам, в последнее время россияне изменили тактику.

«С начала года активизация вражеских штурмов, именно открытых, она уменьшилась, но наблюдается именно большее накопление врага в городе. То есть они пытаются все чаще и чаще заходить в сам город, там где-то прятаться, закрепляться», — сказал военный.

Он добавил, что противник использует все возможные виды вооружения для обстрела Мирнограда.

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«Враг придерживается этой тактики полного уничтожения населенного пункта, пытается максимально разрушить наши позиции и укрытия, то есть это и многоэтажки, подвалы. И не только авиацию, враг применяет на данном направлении всю номенклатуру вооружения, которая у него есть. То есть начиная от стрелкового оружия, артиллерии, реактивных систем залпового огня, пушки. То есть все, что у них есть, они всем бьют по самому населенному пункту Мирноград, пытаясь именно уничтожить какие-то укрепрайоны, какие-то сооружения, где можно где-то закрепиться, создать какие-то позиции», — сообщил начальник отделения коммуникаций 79 ОДШБр.

В 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск отмечали, что Силы обороны Украины по состоянию на 28 декабря контролируют северную часть Покровска Донецкой области.

29 декабря офицер 4-й бригады Национальной гвардии Рубеж Владимир Черняк рассказал, что на Покровском направлении российские войска возобновили механизированные штурмы с использованием танков.

29 декабря аналитики американского Института изучения войны (ISW) писали, что российские силы действуют менее чем на половине территории Мирнограда.

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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский 29 декабря сообщал, что Россия контролирует лишь около половины Покровска.

Он также сообщил, что именно на Покровско-Мирноградском направлении Россия применяет почти 50% КАБов, пытаясь уничтожить здания, особенно многоэтажки.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Мирноград Покровск Донецкая область Война России против Украины Российская агрессия

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