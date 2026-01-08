Из-за невозможности прорвать оборону фронтально, армия РФ пытается применить обходы, в частности, наступая в направлении Гришино и Родинского, чтобы перерезать ключевые логистические маршруты Покровска .

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини в четверг, 8 января, сообщил офицер отделения коммуникаций 7-го корпуса быстрого реагирования десантно-штурмовых войск Сергей Окишев.

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По его словам, механизированные подразделения сейчас пытаются маневрировать на фланги, не атакуя непосредственно в лоб, а пытаясь обойти агломерацию.

В то же время подразделения 7-го корпуса быстрого реагирования, совместно с 14-й бригадой НГУ Красная калина, контролируют северную часть Мирнограда, сдерживают российскую армию в центральных районах города, не позволяя врагу подтягивать технику с юга. На восточных окраинах Мирнограда российские войска пытаются закрепиться, однако ситуация остается под контролем Сил обороны.

Фото: DeepState

В то же время в эфире Суспільне. Студия начальник отделения коммуникаций 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Роман Писаренко сообщил, что украинские войска ведут поисково-ударные действия в Мирнограде, где российские войска пытаются просачиваться малыми штурмовыми группами в черту города.

По его словам, в последнее время россияне изменили тактику.

«С начала года активизация вражеских штурмов, именно открытых, она уменьшилась, но наблюдается именно большее накопление врага в городе. То есть они пытаются все чаще и чаще заходить в сам город, там где-то прятаться, закрепляться», — сказал военный.

Он добавил, что противник использует все возможные виды вооружения для обстрела Мирнограда.

«Враг придерживается этой тактики полного уничтожения населенного пункта, пытается максимально разрушить наши позиции и укрытия, то есть это и многоэтажки, подвалы. И не только авиацию, враг применяет на данном направлении всю номенклатуру вооружения, которая у него есть. То есть начиная от стрелкового оружия, артиллерии, реактивных систем залпового огня, пушки. То есть все, что у них есть, они всем бьют по самому населенному пункту Мирноград, пытаясь именно уничтожить какие-то укрепрайоны, какие-то сооружения, где можно где-то закрепиться, создать какие-то позиции», — сообщил начальник отделения коммуникаций 79 ОДШБр.

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В 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск отмечали, что Силы обороны Украины по состоянию на 28 декабря контролируют северную часть Покровска Донецкой области.

29 декабря офицер 4-й бригады Национальной гвардии Рубеж Владимир Черняк рассказал, что на Покровском направлении российские войска возобновили механизированные штурмы с использованием танков.

29 декабря аналитики американского Института изучения войны (ISW) писали, что российские силы действуют менее чем на половине территории Мирнограда.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский 29 декабря сообщал, что Россия контролирует лишь около половины Покровска.

Он также сообщил, что именно на Покровско-Мирноградском направлении Россия применяет почти 50% КАБов, пытаясь уничтожить здания, особенно многоэтажки.