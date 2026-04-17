В 7 корпусе ДШВ подтвердили, что оккупанты накапливают силы на юге Мирнограда

Войска РФ стягивают ресурсы к южным окраинам Мирнограда в Донецкой области, используя жилые районы как естественные укрытия. Об этом сообщил начальник коммуникаций 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ Владимир Полевой в эфире Радио Донбасс Реалии (проект Радио Свобода)

«Противник действительно имеет преимущество сейчас в пределах жилой застройки Покровска и Мирнограда. Она предоставляет ему прежде всего укрытие», — говорит Полевой.

Реклама

15 апреля проект DeepState заявлял, что РФ накапливает пехоту и ствольную артиллерию к югу от Мирнограда, в районе, куда трудно добраться украинскими дронами.

Спикер 7 корпуса объяснил, что осложнения поражения целей связаны с тем, что обычные тактические FPV дроны не могут преодолеть препятствия в виде застройки.

«Высотки Мирнограда и Покровска — они как горы, как лес, стоящий перед российской логистикой и прикрывающий их радиогоризонт», — говорит он.

Попытки провести разведку через ретрансляторы или специальные средства, по его словам, наталкиваются на активную работу российского ПВО. Даже новые дроны с оптоволоконной связью теряют эффективность из-за плотной застройки — кабели могут обрываться или перегибаться об острые углы домов.

Несмотря на технические сложности, Полевой отметил, что южное направление Мирнограда не является полной «слепой зоной». Поражения здесь возможны, но сложный городской рельеф и приоритеты командования делают этот район одним из самых тяжелых для работы беспилотников.

15 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с началом смены погоды российская армия активизировала наступательные действия на всей линии фронта.

По оценке ISW, РФ уже начала свое весенне-летнее наступление на города-крепости Донетчины, которое может длиться длительное время, учитывая, что на захват Покровска с довоенным населением 60 000 человек оккупантам понадобилось почти 2 года.