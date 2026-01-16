Вокруг Мирнограда в Донецкой области российские войска собрали более десяти подразделений. Они пытаются создать группировку, чтобы блокировать украинскую логистику со всех направлений и окружить украинские подразделения.

Об этом в пятницу, 16 января, в эфире Киев 24 сообщил начальник отделения коммуникаций 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Роман Писаренко.

«Россияне собрали очень большую группировку войск вокруг самого Мирнограда, то есть они собрали более 10 подразделений, это как отдельные бригады, так и отдельные балки. Они всеми силами пытаются накопиться, со всех сторон — западная, восточная, южная и северная части, чтобы максимально перерезать нашу логистику и, то есть, окружить наши войска», — сказал Роман Писаренко.

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По его словам, логистика в этом районе затруднена из-за засад, дронов-«ждунов» и постоянной аэроразведки со стороны врага. В частности, здесь действует пятая отдельная гвардейская мотострелковая бригада РФ.

«Логистика сейчас чрезвычайно сложная, россияне постоянно пытаются перерезать наши логистические маршруты — постоянно делают засады, дроны-„ждуны“ сажают где-то на логистических маршрутах, постоянно ведется аэроразведка, для того, чтобы выявить такие маршруты, чтобы нанести огневое поражение», — говорит Писаренко.

В то же время он отметил, что логистическое обеспечение на этом направлении есть, хотя и ограниченное.

«Подразделения 79-й бригады продолжают выполнять задачи именно на сложном пункте Мирноград, и мы никогда не отправляем военных, если не можем осуществить их логистическое обеспечение. Обеспечение оно не такое, как бы хотелось, там мы не можем прямо к самой позиции подвести именно все необходимое для ребят, но они подвозятся на точку выгрузки, они приходят и берут то, что им больше всего нужно», — добавил военный.

9 января 7-й корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщил, что возле Мирнограда украинские военные обнаружили укрытие российских оккупантов на территории фермерского хозяйства и ликвидировали их.

В корпусе отметили, что последние полгода захват Мирнограда остается одной из ключевых целей армии РФ на Покровском направлении. Ситуация в городе остается сложной.

8 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что северная часть Покровска Донецкой области под контролем украинских военных. Силы обороны останавливают россиян в Мирнограде.

В 7-м корпусе ДШВ отмечали, что россияне наращивают давление в Покровской агломерации и пытаются затянуть технику в Мирноград.