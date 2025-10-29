«Это реальность». Есть риск потери Покровска в течение ноября, сейчас ситуация развивается по плохому сценарию — Попович

29 октября, 11:58
Бойцы 72-й ОМБр на полигоне (Фото: 72-я ОМБр им. Черных Запорожцев/Facebook)

Автор: Павел Новиков

Военный обозреватель Денис Попович прокомментировал в эфире Radio NV о ситуации в Покровске и Мирнограде.

Денис Попович

военный эксперт, журналист

Кольцо закроется не вот-вот. Это уже начинаются у [россиян такие разговоры], потому что на прошлой неделе начальник генштаба российской армии [Валерий] Герасимов вообще сказал, что кольцо окружения [закрывается], оно уже существует и возле Покровска, и возле Мирнограда, и возле Купянска (он тоже его в кольцо отправил).

Нет там сейчас кольца окружения. Об окружении Купянска вообще речь не идет. Но что касается Покровска, то там, безусловно, есть угроза окружения. Мы это видим на картах: и Покровск, и Мирноград в таком кармане.

Я впервые могу сказать, что на сегодня, к большому сожалению, есть риск потери Покровска в течение ноября, если ситуация будет разворачиваться там так, как она сейчас разворачивается. Я впервые такое признаю. На самом деле это реальность, несмотря на мой оптимизм, который был раньше относительно того, что удастся Покровск отстоять. Но буквально за последние недели ситуация начала идти по очень плохому сценарию.

