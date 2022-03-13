Москва и Киев дают понять, что в переговорах наметилось движение к компромиссу — российское издание КоммерсантЪ 13 марта, 14:07 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк (Фото:Sergei Kholodilin/BelTA/Handout via REUTERS)

Переговоры о прекращении войны между Россией и Украиной в видеоформате проходят постоянно, стороны приступили к юридическому оформлению договоренностей. Об этом российской газете КоммерсантЪ рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что делегации условились не комментировать содержание переговоров до того момента, пока ключевые позиции будут согласованы.



«Упаковать в юридические форматы»

На фоне взаимных обвинений Москвы и Киева в нарушении правил ведения боевых действий и искажении информации о реальной ситуации на фронте обозначились вопросы, по которым оценки воюющих сторон совпали, пишет КоммерсантЪ. Более того, в обеих странах не исключают встречи президентов — Владимира Зеленского и Владимира Путина — ради фиксации итогового результата работы переговорных групп.

«Судя по всему, контакт наладился и по линии МИД РФ и Украины. Собеседник Коммерсанта, информированный о недавней встрече в Анталье глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы, сообщил, что встреча прошла хоть и без прорывов, но корректно. Нюанс важный, если учесть, что два министра очно встретились впервые, а раньше, во время онлайн-переговоров в Нормандском формате, теперь уже оставшемся в прошлом, с трудом скрывали взаимную неприязнь», — отмечает издание.

Участник переговорного процесса от Украины, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что общение сторон в видеоформате идет постоянно.

«На столе переговоров сейчас лежат разные предложения, их много, там десяток предложений. В том числе и по политическому урегулированию и, главное, по военному урегулированию. Я имею в виду прекращение огня, формулу прекращения огня и вывода войск. Сейчас это все находится в условных рабочих группах, в юридических форматах обсуждается, как могут выглядеть итоговые документы, ведь надо будет их потом парафировать, подписывать и так далее. Как только будут наработаны взаимные встречные уже юридические форматы, будет назначена встреча — четвертый раунд переговоров. Это может быть завтра, послезавтра. Выходить дальше и просто проводить беседы уже, наверное, не надо. Мы обсудили все вопросы, мы сейчас эти вопросы пытаемся упаковать в какие-то юридические форматы», — рассказал Подоляк в интервью российской газете.

Подоляк подчеркивает: делегации условились не комментировать содержание переговоров до момента, когда все ключевые позиции будут согласованы.

Компоненты компромисса

Договоренности, на которые рассчитывает выйти украинская сторона, предусматривают, что договор между Россией и Украиной должен быть «многокомпонентным», сказал советник главы ОПУ.

Он выделил четыре основные позиции.

прекращение войны как таковой

процедура и скорость выхода российских войск с территории Украины

мирное соглашение и гарантии безопасности Украины

компенсации за масштабные разрушения украинской гражданской инфраструктуры.

Будущий российско-украинский документ, как объясняет Михаил Подоляк, должен «учитывать те гарантии безопасности, которые хочет получить и Российская Федерация, которая имеет свои страхи по отношению к целому ряду глобальных военных союзов».

Украинский переговорщик считает важным, что существующие предложения «выводят Украину из-под удара с точки зрения того, чтобы не повторились подобные ситуации». «И еще раз подчеркиваю: российская сторона гораздо более адекватно уже смотрит [на ситуацию]. Но еще какое-то время должно пройти, чтобы они в целом на 100% понимали ту ситуацию, в которую попала именно Россия, а не Украина», — цитирует его КоммерсантЪ.

Он отметил, что тема «денацификации» больше не обсуждается. Также, по мнению Подоляка, такая формулировка, как «демилитаризация Украины» звучит нелепо. «Идет стандартное обсуждение вопросов о том, как будет гарантировать себе Украина безопасность, в том числе своими вооруженными силами, в будущем», — сказал он.

Детали гуманитарных блоков будут прописаны в итоговом коммюнике, надеется советник. «И вы увидите, что картинка выглядит иначе, чем изначально она подавалась в СМИ. Я думаю, что буквально еще день-два — и мы очертим все это. Я сторонник того, чтобы не разглашать информацию, которая не является на 100% подтвержденной в полном объеме. Если бы это были торговые какие-то конфликты или просто дипломатические переговоры, то, возможно, что-то можно было бы уже приоткрывать с точки зрения информационных интересов. Но здесь очень тяжелая ситуация, потому что многие страны (в том числе Россия и Украина) должны будут брать на себя целый ряд обязательств. И желательно дойти до конца и получить полный юридически сбалансированный пакет, чтобы не вызывать раздражения ни у кого», — заявил Подоляк.

По его словам, мирное соглашение между Украиной и Россией будут подписывать президенты, при этом в ходе его подготовки может понадобиться участие третьих стран.

«Страны, которые будут с Украиной и Россией решать проблему выхода на мирное соглашение, уже вовлечены 100% в эту проблему. Там не будет потребности как-то их дополнительно вовлекать, что-то рассказывать. Они за стол переговоров могут сесть в любой момент и буквально включиться сразу в итоговую работу, в подписание предварительного итогового документа. Я здесь проблем не вижу», — пояснил Михаил Подоляк.

Трудности украинский переговорщик видит в другом — в дальнейших отношениях двух стран. «Будет тяжело убрать не какой-то наносной компонент медийной ненависти, а отторжение на долгие годы», — резюмировал он.

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Переговоры России и Украины о путях прекращения войны начались 27 февраля. Всего состоялось три раунда очных встреч. Сообщалось о положительных сдвигах «по улучшению логистики гуманитарных коридоров». Результатов по вопросам прекращения огня пока нет.

12 марта президент Украины Владимир Зеленский отметил, что рад сигналу со стороны РФ о том, что диалог возможен, и отказу российской стороны от ультиматумов. Он также заявил, что хочет провести переговоры с Россией в Иерусалиме и уже говорил об этом с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

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