«Тиск на нас замість тиску на РФ». Зеленський відкинув угоду з виходом України з Донбасу

За словами Зеленського, замість тиску на Москву від України вимагають територіальних поступок (Фото: Ritzau Scanpix/Emil Helms/via REUTERS)

Украина не согласится на мирное соглашение, предусматривающее вывод украинских войск с Донбасса, и не готова доверять российскому диктатору Владимиру Путину. Президент Владимир Зеленский надеется, что США вместе с Европой найдут иной путь к завершению войны.

Про це глава держави заявив під час пресконференції в Дубліні 10 листопада.

За словами Зеленського, замість тиску на Москву від України вимагають територіальних поступок, оскільки такий шлях видається простішим для досягнення домовленостей.

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«Це простий спосіб, як говорити з росіянами: тиснути на нас, щоб ми покинули Донбас, і буде угода. Ми не готові до такої угоди, ми не готові довіряти Путіну», — заявив президент.

Водночас він висловив сподівання, що американська адміністрація обере інший підхід до врегулювання війни.

«Звісно, простіше тиснути на нас, але я сподіваюся, що США знайдуть інший шлях, разом із Європою. Ми розраховуємо на це», — сказав Зеленський.

Президент також розповів, що під час переговорів в Абу-Дабі представники російської військової розвідки стверджували, нібито їхні війська окупували половину територій Донбасу, які насправді залишаються під контролем України.

За словами Зеленського, українська делегація надала докази того, що ці заяви не відповідають дійсності. Він також заявив, що Путін отримує викривлену інформацію про ситуацію на фронті.

Мирні переговори в Абу-Дабі: що відомо

10 листопада в Абу-Дабі завершився перший раунд тристоронніх мирних переговорів за участі України, США та Росії.

За даними ЗМІ, сторони обговорили гарантії безпеки, вимоги Москви та майбутнє України після війни.

Окрему увагу учасники переговорів приділили гарантіям безпеки не лише для України, а й для Європи загалом. Також ішлося про відновлення України та створення нової системи європейської безпеки. Українська сторона наполягає на тому, що спершу необхідно припинити війну, а вже потім домовлятися про нові безпекові механізми, які унеможливлять повторну агресію.

Неназваний американский високопосадовець повідомив журналістам перед зустріччю в Абу-Дабі, що після переговорів спеціальні представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть вирушити до Москви та Києва, щоб безпосередньо поспілкуватися з Путіним і Зеленським.