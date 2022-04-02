«Три прилета по инфраструктуре». Российские военные нанесли ракетный удар по Миргороду — глава ОВА 2 апреля, 18:20 Цей матеріал також доступний українською Россия нанесла ракетный удар по Миргороду (иллюстративное фото) (Фото:Воздушное командование Восток)

Российские оккупанты нанесли три ракетных удара по инфраструктуре в Миргороде, сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

«Последствия от вражеских ударов выясняются. Предварительно пострадавших нет. Не постимся никаких фото. Сохраняем спокойствие. И не игнорируем воздушную тревогу», — написал Дмитрий Лунин в Telegram.

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