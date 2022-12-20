Cвіт попереду 2023. Журнал НВ выпустил новый спецномер по лицензии The Economist 20 декабря, 12:00 На 170 страницах журнала — детальные прогнозы на будущий год (Фото:НВ)

Журнал НВ выпустил специальный номер СВІТ ПОПЕРЕДУ 2023 по эксклюзивной лицензии от издателя авторитетного британского еженедельника The Economist.

Нынешний выпуск СВІТ ПОПЕРЕДУ 2023 — особенный. Это первый печатный номер журнала НВ с начала полномасштабного вторжения России.



На 170 страницах журнала опубликованы детальные прогнозы на предстоящий год о событиях в Украине и мире.

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Мировые лидеры мнений, известные эксперты, политики, бизнесмены и историки ищут ответ на вопрос о том, что ждет Украину и мир в 2023 году, анализируют последствия войны в Украине для мировой геополитики, энергетики и продовольственной сферы, рассматривают попытки обуздать инфляцию — побочный эффект пандемии, усиленный войной, изучают влияние энергетического кризиса на переход к возобновляемым источникам энергии, приводят главные тенденции в мире бизнеса, анонсируют самые ожидаемые научные и культурные свершения.

Среди приглашенных авторов спецвыпуска — ведущие представители мировых бизнеса, политики, науки и искусства.

Среди них — мэр Нью-Йорка Эрик Адамс; американский просветитель и предприниматель, основатель Khan Academy Салман Хан; британский музыкант, художник и активист Брайан Ино; посол США в Украине Бриджит Бринк; американский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд; волонтер, основатель благотворительного фонда Сергей Притула; парамедик, командир подразделения «Ангелы Тайры», три месяца находившаяся в российском плену, Юлия Паевская (Тайра) и другие.

«Многие ждали первый с февраля печатный номер НВ как признак нормальности. Я рад, что мы наконец-то сдали его в печать. И это не обычный выпуск, а огромный совместный проект с The Economist — Cвіт попереду 2023. Большая часть этого выпуска посвящена тому, как война России против Украины изменила мир и саму Украину. Много в номере говорится о том, когда и как может закончиться война, и какой будет Украина через 10 лет», — говорит Виталий Сыч, главный редактор медиадома НВ.

Спецвыпуск журнала НВ по лицензии The Economist выходит уже в шестой раз. А для британской Economist Group The World Ahead 2023 это уже 37-й выпуск ежегодного издания с прогнозами на предстоящий год.

Купить печатный номер Cвіт попереду 2023 можно по ссылке. Также все статьи спецвыпуска будут позже доступны премиум-подписчикам сайта НВ.

НВ — один из крупнейших независимых медиахолдингов Украины, объединяющий одноименные сайт, журнал и радиостанцию.

В 2019 году НВ стал лауреатом престижной международной журналистской премии Free Media Awards, которая вручается за поддержку свободы слова и демократии.

За восемь лет работы НВ реализует партнерские проекты с The New York Times (США), The Economist и BBC (Великобритания), Deutsche Welle (Германия) и Центром демократии, развития и верховенства права Стэнфордского университета (США), различными международными и украинскими правозащитными институтами и организациями.