Во время «перемирия». Обстрелы украинских городов в очередной раз продемонстрировали миру ложь РФ — Зеленский

8 января, 22:32
Поделиться:
Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Владимир Зеленский/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Владимир Зеленский/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил миру, что Россия лжет даже тогда, когда сама привлекает внимание к ситуации на фронте. В частности, приведя пример так называемого «режима прекращения огня» на Рождество.

Об этом он сказал в своем вечернем видеообращении в воскресенье, 8 января.

«Мир снова увидел на днях, что Россия лжет даже тогда, когда сама же привлекает внимание к ситуации на фронте», — подчеркнул глава государства.

Видео дня

Читайте также:
Данилов провел параллели между чертом и Путиным, комментируя российское «перемирие»

В частности, Зеленский вспомнил об обстреле Херсона зажигательными боеприпасами сразу после Рождества, а также удары по Краматорску и другим городам Донбасса «по гражданским объектам и именно тогда, когда в Москве отчитывались о «молчании» их армии».

"Очередные угрозы российских чиновников Европе и миру. Все это тогда, когда в Москве что-то там рассказывали о якобы "перемирии". Только усиление Украины, только успехи Украины, только восстановление территориальной целостности Украины, только возвращение всех наших людей из плена, из российской неволи – гарантии восстановления мира. Мы приближаем это», — подытожил он.

5 января Владимир Путин «поручил» министру обороны страны-агрессора РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого столкновения в Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Это решение он озвучил после соответствующего «предложения» главы РПЦ Кирилла.

Читайте также:

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что страна-террористка Россия прикрывается Рождеством и хочет подогнать свою технику и солдат поближе к украинским позициям.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что «временное перемирие» может начаться тогда, когда российский агрессор покинет территорию Украины.

Аналогичную позицию высказали и страны-партнеры Украины.

Несмотря на объявленный так называемый « Режим прекращения огня», российские оккупанты продолжали обстреливать позиции украинских подразделений из танков, минометов и ствольной артиллерии.

https://www.youtube.com/embed/oaZ435zjhe4
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Краматорск Обстрел Херсон Режим прекращения огня Рождество Владимир Зеленский Перемирие Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X