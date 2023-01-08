Во время «перемирия». Обстрелы украинских городов в очередной раз продемонстрировали миру ложь РФ — Зеленский 8 января, 22:32 Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Владимир Зеленский/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил миру, что Россия лжет даже тогда, когда сама привлекает внимание к ситуации на фронте. В частности, приведя пример так называемого «режима прекращения огня» на Рождество.

Об этом он сказал в своем вечернем видеообращении в воскресенье, 8 января.

«Мир снова увидел на днях, что Россия лжет даже тогда, когда сама же привлекает внимание к ситуации на фронте», — подчеркнул глава государства.

Видео дня

В частности, Зеленский вспомнил об обстреле Херсона зажигательными боеприпасами сразу после Рождества, а также удары по Краматорску и другим городам Донбасса «по гражданским объектам и именно тогда, когда в Москве отчитывались о «молчании» их армии».

"Очередные угрозы российских чиновников Европе и миру. Все это тогда, когда в Москве что-то там рассказывали о якобы "перемирии". Только усиление Украины, только успехи Украины, только восстановление территориальной целостности Украины, только возвращение всех наших людей из плена, из российской неволи – гарантии восстановления мира. Мы приближаем это», — подытожил он.

5 января Владимир Путин «поручил» министру обороны страны-агрессора РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого столкновения в Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Это решение он озвучил после соответствующего «предложения» главы РПЦ Кирилла.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что страна-террористка Россия прикрывается Рождеством и хочет подогнать свою технику и солдат поближе к украинским позициям.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что «временное перемирие» может начаться тогда, когда российский агрессор покинет территорию Украины.

Аналогичную позицию высказали и страны-партнеры Украины.

Несмотря на объявленный так называемый « Режим прекращения огня», российские оккупанты продолжали обстреливать позиции украинских подразделений из танков, минометов и ствольной артиллерии.