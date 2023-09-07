Минздрав с правоохранителями проверит решения ВВК, выданные после начала большой войны — Ляшко 7 сентября, 20:12 Виктор Ляшко (Фото:NV)

Министерство здравоохранения и правоохранители проверят выданные после начала полномасштабной войны решения военно-врачебных комиссий об ограниченной пригодности к военной службе.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко журналистам, сообщает Интерфакс-Украина.

«Совместно с правоохранительными органами работаем над тем, чтобы проверить определенные категории людей, которым предоставлен статус ограниченно пригодных. Уже было открыто большое количество уголовных дел», — сказал он.

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Ляшко добавил, что будут проверены те ВВК, где были обнаружены проблемы, а также медучреждения, в которых приняли высокий процент решений о непригодности. Сейчас министерство разрабатывает алгоритм.

В то же время он не назвал сроков пересмотра решений ВВК.

30 августа президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО по работе военно-врачебных комиссий. На нем было предложено пересмотреть систему определения годности к военной службе с тем, чтобы дать больше возможностей командирам привлекать военнослужащих к выполнению задач и исключить манипуляции с понятием ограниченной годности.

