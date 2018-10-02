02 октября 2018, вторник

Минздрав прокомментировал появление сибирской язвы в Одесской области

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Болезнь подтверждена лишь у одного человека
Фото: pixabay.com

Болезнь подтверждена лишь у одного человека

В Министерстве здравоохранения сообщили о подтверждении диагноза "сибирская язва" у одного из пяти госпитализированных в селе Меняйловка Одесской области.

Как сообщается, сейчас специалисты Госпродпотребслужбы и областного лабораторного центра проводят мероприятия по недопущению распространения заболевания.

Согласно имеющейся информации, все госпитализированные принимали участие в забое скота.

"По результатам лабораторных исследований, проведенных референс-лабораторией Центра общественного здоровья Минздрава Украины, у одного больного подтверждено заболевание сибирской язвой (кожная форма, лечится антибиотиками и не представляет такой опасности, как легочная форма). Также получен положительный результат исследования мяса убитого животного и почвы во дворе", - говорится в сообщении.

На данное время ситуация находится под контролем местных властей, специалисты проводят необходимые мероприятия по локализации и недопущению распространения заболевания. В селе введен карантин, а медики обследуют людей, контактировавших с больными животными или употреблявшими их мясо.

Ранее в СМИ появилась информация о пяти зараженных сибирской язвой в одном из сел Одесской области, после чего туда были направлены специалисты Госпродпотребслужбы.

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