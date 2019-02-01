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Минздрав призвал родителей, которые “купили” справки о прививках детей, сделать их на самом деле

Вчера, 20:41
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pixabay.com

В Минздраве напомнили о важности вакцин

В Министерстве здравоохранения призвали родителей, которые незаконно “купили” справки о прививках своих детей, осуществить необходимые вакцинации самом деле. 

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В министерстве отметили, что такие действия ставят под угрозу здоровье и жизнь не только детей, вакцинированных только "на бумаге", но и окружающих.

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В Минздраве напомнили, что родители могут обратиться к своему семейному врачу или педиатру и он направит на вакцинацию. Если отказывают в вакцинации - можно обратиться к главному врачу или руководителю медучреждения. Если и там не удалось решить вопрос - в местный департамент здравоохранения.

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Теги:   Вакцины Минздрав Корь

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