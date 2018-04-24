Минздрав отстранил ректора Одесского медуниверситета из-за дела о коррупции

Детали дела, где фигурирует Запорожан, не сообщаются

Минздрав отстранил от исполнения служебных обязанностей ректора Одесского национального медуниверситета Валерия Запорожана.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, основанием стал протокол об административном нарушении, которое связано с коррупцией. Протокол составляли сотрудники полиции.

Судебный процесс по делу будет осуществлять Приморский районный суд. Одессы.

До завершения рассмотрения дела судом обязанности ректора вуза будет исполнять проректор по научно-педагогической работы (по международным связям).

Детали правонарушения не сообщаются.

Ранее сообщалсоь, что Минздрав объявил конкурс на место ректора медуниверситета им. Богомольца.