Офис генпрокурора заявил, что разоблачил масштабное хищение денег на помощь тяжелобольным пациентам в больницах

Правоохранители разоблачили схему завладения должностными лицами ряда учреждений здравоохранения миллионов бюджетных средств, выделенных на помощь тяжелобольным пациентам. Об этом в понедельник, 14 июля, сообщили в Офисе генерального прокурора.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что должностные лица медицинских учреждений присвоили государственные средства при выполнении программы медицинских гарантий, которую финансирует Министерство здравоохранения Украины.

Речь идет о больницах и других медучреждениях, которые в 2024 году заключили договоры с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) на оказание медицинских услуг. Они вносили ложную информацию в электронную систему здравоохранения, чтобы незаконно получить миллионы гривен из бюджета.

Детективы Бюро экономической безопасности совместно с работниками Нацполиции провели обыски в домах и на рабочих местах врачей, отметили в Офисе генпрокурора.

Во время обысков правоохранители изъяли документы, на основании которых в 2024 году медработникам начисляли выплаты за медицинские услуги, которые фактически не были предоставлены пациентам.

Фото: Офис генпрокурора

Следствие устанавливает, были ли причастны к преступлению должностные лица Национальной службы здоровья и Министерства здравоохранения Украины.

Также продолжаются следственные действия с целью проверки причастности к упомянутой схеме завладения бюджетными средствами других медицинских учреждений, которые предоставляли аналогичные услуги, отметили правоохранители.

Фото: Офис генпрокурора

14 июля источники NV в правоохранительных органах сообщили, что Национальная полиция и прокуратура проводят обыски в аффилированных структурах Национальной службы здоровья.

В ходе расследования правоохранители разоблачили схему присвоения бюджетных средств в особо крупных размерах, которая, по предварительным данным, действовала в период 2024—2025 годов при участии руководства Министерства здравоохранения.

Уголовное производство по данному факту было начато в начале 2025 года. Как пишет Украинская правда, в Минздраве отрицают проведение обысков в аффилированных структурах НСЗУ.