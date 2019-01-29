Минздрав: Больницам не будут платить за некачественную работу Вчера, 17:14 221 Цей матеріал також доступний українською pixabay.com В Украине больницам не будут платить за некачественную работу pixabay.com

Представитель Минздрава Александр Ябчанка заявил, что Национальная служба здоровья Украины не будет выплачивать средства медучреждениям, в которых некачественно будут оказывать помощь пациентам.

Об этом сообщает Укринформ.

“НСЗУ имеет конкретные требования к качеству медицинских услуг. Если медицинское учреждение работает некачественно, то НСЗУ не будет покупать у него услуги. В другом заведении будет покупать”, - сказал он.

По словам чиновника, органы местного самоуправления имеют четкие, понятные требования к качеству работы медицинского учреждения, в частности, что должно быть в больнице, без чего нельзя оказать медицинскую услугу.