Минздрав: Больницам не будут платить за некачественную работу
Представитель Минздрава Александр Ябчанка заявил, что Национальная служба здоровья Украины не будет выплачивать средства медучреждениям, в которых некачественно будут оказывать помощь пациентам.
Об этом сообщает Укринформ.
“НСЗУ имеет конкретные требования к качеству медицинских услуг. Если медицинское учреждение работает некачественно, то НСЗУ не будет покупать у него услуги. В другом заведении будет покупать”, - сказал он.
По словам чиновника, органы местного самоуправления имеют четкие, понятные требования к качеству работы медицинского учреждения, в частности, что должно быть в больнице, без чего нельзя оказать медицинскую услугу.