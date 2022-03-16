Жизнь продолжается. В Минюсте сообщили, сколько браков заключили и сколько младенцев родилось с начала войны в Украине

16 марта, 03:44
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Молодожены во время войны в Украине (Фото:Министерство юстиции Украины)

Молодожены во время войны в Украине (Фото:Министерство юстиции Украины)

Автор: Елена Басараб

С начала полномасштабного вторжения России, в Украине было зарегистрировано более 10 тысяч браков и родилось почти столько же младенцев.

Хотя в стране идет война, но жизнь не останавливается, сообщает Министерство юстиции на своей странице в Facebook .

"С начала войны в Украине было зарегистрировано 10 683 брака и рождения 10 767 младенцев", — отметили в ведомстве.

Добавив, что работники соответствующих заведений продолжают работать для украинцев даже в условиях войны.

https://www.facebook.com/minjust.official/posts/336293408536758&show_text=true&width=500

Ранее НВ писал, что многим украинкам сейчас приходится рожать не в роддомах, а в собственных домах, в укрытиях и бомбоубежищах. Делимся инструкцией, которой следует соблюдать во время родов в таких условиях.

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Теги:   Российская агрессия Минюст Война в Украине Роды Регистрация брака Война России против Украины

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