Жизнь продолжается. В Минюсте сообщили, сколько браков заключили и сколько младенцев родилось с начала войны в Украине
Молодожены во время войны в Украине (Фото:Министерство юстиции Украины)
С начала полномасштабного вторжения России, в Украине было зарегистрировано более 10 тысяч браков и родилось почти столько же младенцев.
Хотя в стране идет война, но жизнь не останавливается, сообщает Министерство юстиции на своей странице в Facebook .
"С начала войны в Украине было зарегистрировано 10 683 брака и рождения 10 767 младенцев", — отметили в ведомстве.
Добавив, что работники соответствующих заведений продолжают работать для украинцев даже в условиях войны.
Ранее НВ писал, что многим украинкам сейчас приходится рожать не в роддомах, а в собственных домах, в укрытиях и бомбоубежищах. Делимся инструкцией, которой следует соблюдать во время родов в таких условиях.
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