Около 40% Харьковской области потенциально опасны — Клименко
На деоккупированных территориях люди продолжают страдать от последствий российской оккупации (Фото:КГГА)
В Харьковской области около 40% территории потенциально опасны.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко во время визита в Харьковскую область в Telegram.
«По подсчетам специалистов, 40% территории Харьковской области потенциально опасна», — сказал он.
По словам Клименко, за время проведения разминирования только пиротехниками ГСЧС обезврежено более 76,5 тысячи взрывоопасных предметов и эта работа продолжается безостановочно.
Глава МВД подчеркнул, что во время совещания с главой Харьковской ОВА Олегом Синегубовым министр внутренних дел обсудил вопросы реконструкции и строительства укрытий.
«При проведении подготовительных работ необходимо учесть новые государственные строительные нормы», — подчеркнул Клименко.