Около 40% Харьковской области потенциально опасны — Клименко 4 сентября, 21:36 На деоккупированных территориях люди продолжают страдать от последствий российской оккупации (Фото:КГГА)

В Харьковской области около 40% территории потенциально опасны.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко во время визита в Харьковскую область в Telegram.

«По подсчетам специалистов, 40% территории Харьковской области потенциально опасна», — сказал он.

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По словам Клименко, за время проведения разминирования только пиротехниками ГСЧС обезврежено более 76,5 тысячи взрывоопасных предметов и эта работа продолжается безостановочно.

Глава МВД подчеркнул, что во время совещания с главой Харьковской ОВА Олегом Синегубовым министр внутренних дел обсудил вопросы реконструкции и строительства укрытий.

«При проведении подготовительных работ необходимо учесть новые государственные строительные нормы», — подчеркнул Клименко.