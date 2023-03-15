На 4,8 млн. евро. Украина и правительство Германии запускают проект поддержки ветеранов — на что пойдут деньги
Проект по усилению поддержки украинских ветеранов войны и их семей. (Фото:eabff/depositphotos)
Министерство по делам ветеранов Украины вместе с Международной организацией по миграции (МОМ) и Министерством иностранных дел Германии начинает новый совместный проект по усилению поддержки украинских ветеранов войны и их семей — Шлях стійкості.
Проект направлен на повышение устойчивости Украины путем интеграции на уровне общин, укрепление психосоциальной поддержки ветеранам и членам их семей, привлечение внебюджетных средств на разработку и внедрение ветеранских программ, усиление возможностей ветеранской политики в регионах. Шлях стійкості будет финансироваться правительством Германии в размере 4,8 млн евро и будет реализован в течение 2023−2024 годов.
Проект Шлях стійкості будет внедряться по двум компонентам
Первый направлен на развитие потенциала Минветеранов, местных органов власти и ветеранских организаций, в рамках которого будет:
- расширены мощности 25 центров ветеранского развития предоставлена техническая экспертиза Минветеранов для разработки ветеранской политики и программ (привлечение национальных и международных экспертов)
- проведено исследование факторов, способствующих или ограничивающих реинтеграцию ветеранов
- организована серия семинаров по результатам указанных исследований
- расширен потенциал организаций и учреждений, ориентированных на ветеранов и связанных с ними лиц
- проведены тренинги для содействия диалогу в общинах
- организован международный форум по укреплению доверия между ветеранами и государственными институтами и опубликован отчет
- поддержаны и направлены участники обучения тренеров, чтобы вести диалог с обществом для определения решений на основе общины.
Второй — психическое здоровье и психосоциальная поддержка, в рамках которого будет:
- оказывается психосоциальная поддержка ветеранам и членам их семей, в том числе через семейные ретриты
- проведено обучение с целью создания системы поддержки ветеранов
- разработаны и реализованы кампании по повышению осведомленности о программах психического здоровья и психосоциальной поддержки
- проведены тренинги для работников сферы ПЗПСП по всей Украине для повышения их навыков работы по поддержке ветеранов и их семей
- организован форум Благосостояние и устойчивость ветеранов и опубликован отчет.
Задача Минветеранов — не только предоставлять военнослужащим действенные инструменты для интеграции в свои общества и экономику страны, но и подготовить гражданское общество к встрече наших воинов, научить правильно общаться с ними, слышать их проблемы и способствовать их решению.