На 4,8 млн. евро. Украина и правительство Германии запускают проект поддержки ветеранов — на что пойдут деньги

15 марта, 16:27
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Проект по усилению поддержки украинских ветеранов войны и их семей. (Фото:eabff/depositphotos)

Проект по усилению поддержки украинских ветеранов войны и их семей. (Фото:eabff/depositphotos)

Министерство по делам ветеранов Украины вместе с Международной организацией по миграции (МОМ) и Министерством иностранных дел Германии начинает новый совместный проект по усилению поддержки украинских ветеранов войны и их семей — Шлях стійкості.

Проект направлен на повышение устойчивости Украины путем интеграции на уровне общин, укрепление психосоциальной поддержки ветеранам и членам их семей, привлечение внебюджетных средств на разработку и внедрение ветеранских программ, усиление возможностей ветеранской политики в регионах. Шлях стійкості будет финансироваться правительством Германии в размере 4,8 млн евро и будет реализован в течение 2023−2024 годов.

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Проект Шлях стійкості будет внедряться по двум компонентам

Первый направлен на развитие потенциала Минветеранов, местных органов власти и ветеранских организаций, в рамках которого будет:

  • расширены мощности 25 центров ветеранского развития предоставлена техническая экспертиза Минветеранов для разработки ветеранской политики и программ (привлечение национальных и международных экспертов)
  • проведено исследование факторов, способствующих или ограничивающих реинтеграцию ветеранов
  • организована серия семинаров по результатам указанных исследований
  • расширен потенциал организаций и учреждений, ориентированных на ветеранов и связанных с ними лиц
  • проведены тренинги для содействия диалогу в общинах
  • организован международный форум по укреплению доверия между ветеранами и государственными институтами и опубликован отчет
  • поддержаны и направлены участники обучения тренеров, чтобы вести диалог с обществом для определения решений на основе общины.

Второй — психическое здоровье и психосоциальная поддержка, в рамках которого будет:

  • оказывается психосоциальная поддержка ветеранам и членам их семей, в том числе через семейные ретриты
  • проведено обучение с целью создания системы поддержки ветеранов
  • разработаны и реализованы кампании по повышению осведомленности о программах психического здоровья и психосоциальной поддержки
  • проведены тренинги для работников сферы ПЗПСП по всей Украине для повышения их навыков работы по поддержке ветеранов и их семей
  • организован форум Благосостояние и устойчивость ветеранов и опубликован отчет.
«Проект Шлях стійкості важен и необходим. Он имеет особый упор на работу с неправительственными ветеранскими организациями, органами местной власти, а также на привлечение небюджетных средств — они необходимы для разработки и внедрения современных действенных программ, которые помогут нашим Воинам, членам их семей успешно интегрироваться в мирную жизнь. Мы благодарны за сотрудничество представительству МОМ в Украине и правительству Германии в создании механизмов развития ветеранской политики», — подчеркнул заместитель Министра Игорь Яременко.

Задача Минветеранов — не только предоставлять военнослужащим действенные инструменты для интеграции в свои общества и экономику страны, но и подготовить гражданское общество к встрече наших воинов, научить правильно общаться с ними, слышать их проблемы и способствовать их решению.

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Редактор: Алена Дука

Теги:   МИД Германии Война в Украине Ветераны войны Министерство по вопросам ветеранов

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