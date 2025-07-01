Во Львове уволили водителя автобуса, который не захотел останавливать транспорт во время минуты молчания

Во Львове уволили водителя автобуса, который не остановил транспортное средство во время минуты молчания . После замечаний пассажиров, в частности, военнослужащего, мужчина ответил криком. Об этом во вторник, 1 июля, сообщил Львовский городской совет.

Инцидент получил огласку после публикации в сети видео, на котором видно, как водитель агрессивно реагирует на критику пассажиров за отказ остановить транспорт во время минуты памяти погибших.

Впоследствии выяснилось, что на видео зафиксирован 62-летний водитель маршрута № 51, который обслуживает частное предприятие Успех-БМ. В компании сообщили, что автобус был снят с маршрута, а водитель «четкого объяснения своим действиям дать не может», в связи с чем было принято решение о его увольнении.

«Для нашей компании этот вопрос принципиальный: девять наших водителей сейчас защищают Украину, и еще один, к сожалению, погиб. Мы понимаем, какой страшной ценой дается нам свобода, поэтому проявления пренебрежения к памяти защитников — недопустимы. Искренне извиняемся за поведение этого водителя. И надеемся, что каждый, кто работает на маршрутах, сделает для себя правильные выводы и такие случаи больше не повторятся», — сообщили в компании.

В департаменте городской мобильности и уличной инфраструктуры Львовского горсовета также отреагировали на инцидент. В ведомстве отметили, что почтение памяти погибших воинов «является моральным долгом каждого», поэтому «реакция на подобные случаи — бескомпромиссная».