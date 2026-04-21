Минуту молчания в Киеве каждый день будут объявлять через громкоговорители

21 апреля, 16:28
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В Киеве ежедневно будет звучать голосовое напоминание о минуте молчания (Фото: Суспільне Киев)

В Киеве ежедневно будет звучать голосовое напоминание о минуте молчания (Фото: Суспільне Киев)

В Киеве завершили тестирование объявления общенациональной минуты молчания через громкоговорители системы оповещения. В столице ежедневно в 09:00 будет звучать голосовое сообщение о начале минуты молчания там, где это технически возможно.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация во вторник, 21 апреля.

По информации КГГА, в городе уже работает более 400 точек оповещения.

Обновление системы продолжается, поэтому перечень локаций постепенно будет расширяться.

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С 2025 года минуту молчания объявляют на Крещатике и Майдане Независимости, на 19 станциях метро и в наземном транспорте. Также оповещения поступают через приложение Киев Цифровой.

16 декабря 2025 года Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о введении общенациональной минуты молчания.

11 февраля 2026-го Рада приняла в целом законопроект № 14144, официально устанавливающий общенациональную минуту молчания по соотечественникам, погибшим в результате вооруженной агрессии РФ против Украины.

В марте закон о введении ежедневной общенациональной минуты молчания подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Киев Минута молчания КГГА

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