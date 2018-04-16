Минтранс предупредил водителей о пробках на подъездной дороге к Борисполю

В Министерстве транспорта предупредили водителей о затруднении движения на подъездной дороге к аэропорту Борисполь.
Как сообщается, причиной этого являются ремонтные работы.
"Уважаемые пассажиры, продолжается ремонт подъездной дороги от Бориспольского шоссе до аэропорта Борисполь. В связи с этим возможна задержка движения автомобильного транспорта", – говорится в сообщении.
В связи с этим в министерстве призвали путешественников "планировать выезд перед вылетом с учетом дополнительного времени".
Шановні пасажири, триває ремонт під'їзної дороги від Бориспільського шосе до МА "Бориспіль". У зв'язку з цим можлива затримка руху автомобільного транспорту. Просимо планувати виїзд перед вильотом з урахуванням додаткового часу. Дорожні роботи триватимуть до кінця травня.— Min_infrastructure (@minfrastucture) 16 апреля 2018 г.
Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко озвучил планы ремонта дорог этим летом.
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