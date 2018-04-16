Минтранс предупредил водителей о пробках на подъездной дороге к Борисполю

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Граждан призвали учитывать это при планировании поездок
Фото: kbp.aero

Граждан призвали учитывать это при планировании поездок

В Министерстве транспорта предупредили водителей о затруднении движения на подъездной дороге к аэропорту Борисполь.

Как сообщается, причиной этого являются ремонтные работы.

"Уважаемые пассажиры, продолжается ремонт подъездной дороги от Бориспольского шоссе до аэропорта Борисполь. В связи с этим возможна задержка движения автомобильного транспорта", – говорится в сообщении.

В связи с этим в министерстве призвали путешественников "планировать выезд перед вылетом с учетом дополнительного времени".

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко озвучил планы ремонта дорог этим летом.

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