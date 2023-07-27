Минспорта разрешило украинским спортсменам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами: названо условие

27 июля, 08:28
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Ярослава Магучих и Мария Ласицкене (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

Ярослава Магучих и Мария Ласицкене (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

Минспорта разрешило украинским спортсменам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами, которые выступают в нейтральном статусе.

Соответствующий приказ № 4435 министерство опубликовало в среду, 26 июля.

Согласно принятым изменениям, участие украинским спортсменам будет запрещено только в тех соревнованиях, где выступают россияне и белорусы «под своими национальными флагами, и/или используют национальную символику, и/или своими публичными действиями или заявлениями выражают принадлежность к России или Беларуси», то есть участие в международных соревнованиях, где россияне или белорусы выступают в нейтральном статусе разрешается.

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14 апреля Минспорта опубликован приказ, в котором говорится о том, что украинские атлеты будут бойкотировать соревнования с участием представителей стран-агрессоров. Тогда речь шла о полном запрете участия с представителями от России или Беларуси.

26 июля Международный олимпийский комитет (МОК) направил приглашения странам, которые примут участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Россия и Беларусь приглашения не получили.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Россия Беларусь Минспорта Спортсмены соревнования

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