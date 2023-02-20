Бесплатно в течение года. Как ВПЛ получить временное жилье, его преимущества и особенности
Как ВПЛ получить временное жилье и каковы его преимущества (Фото:vilaxlt/depositphotos)
Переселенцы, нуждающиеся в помощи с проживанием после перемещения, могут воспользоваться программой обеспечения временным жильем.
Предусмотрена она Постановлением Кабмина от
Какие особенности имеет временное жилье
Согласно условиям программы, жилье предоставляется переселенцам в безвозмездное пользование на год с возможностью продления такого срока, если семья нуждается в соответствующей поддержке и дальше. Единственное за что придется оплатить ВПЛ в таком случае – это коммунальные услуги.
Тем не менее, учитывая, что жилье является временным, оно:
- не переходит в собственность переселенцев;
- не может быть приватизировано, обменено или разделено;
- не подлежит сдаче в поднайм или поселению к нему других граждан.
Куда обращаться и какие документы нужны
Для участия в соответствующей программе внутриперемещенному лицу для начала необходимо встать на учет граждан, нуждающихся в жилье для временного проживания. Для этого следует обратиться в центр предоставления административных услуг или ответственного органа местного самоуправления, а в случае их отсутствия - соответствующей военно-гражданской администрации в пределах территории обслуживания органа социальной защиты населения, в котором состоите на учете как ВПЛ.
Из документов необходимо будет предоставить:
- заявление о взятии на учет с подписями всех совершеннолетних членов семьи;
- копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины (например, паспорт);
- в случае подачи заявления уполномоченным представителем - документ, удостоверяющий личность представителя (паспорт) и копию доверенности;
- копию справки о взятии на учет ВПЛ заявителя и копии соответствующих справок членов семьи (при наличии);
- копии документов, подтверждающих родственные отношения заявителя и всех членов его семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, удостоверение опекуна или попечителя и т.п.);
- копию идентификационного кода (РНОКПП) заявителя (или информации об отказе от его получения, полученном от налоговых органов);
- копии документов, подтверждающих основания приоритетности в предоставлении ВПЛ временного жилья (пенсионное удостоверение, справка о беременности, справка МСЭК об инвалидности и т.п.).
- факт уничтожения или повреждения жилья, приведшего к невозможности его использования по назначению, подтверждается личным заявлением заявителя и членов его семьи.
Обращаем внимание, что первоочередным правом на обеспечение жилыми помещениями наделены:
- многодетные семьи;
- семьи с детьми;
- беременные женщины;
- лица, утратившие трудоспособность;
- лица пенсионного возраста из числа тех, жилье которых было разрушено или стало непригодным для проживания в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.
Что происходит после подачи документов
В течение одного дня принимается решение о взятии переселенцев на учет граждан, нуждающихся в жилье для временного проживания. В дальнейшем, в случае поступления в фонд жилых помещений, пригодных для предоставления во временное пользование ВПЛ, в течение рабочих дней со дня поступления такого жилья принимается решение о предоставлении внутренне перемещенным лицам.
При этом приоритетность определяется по балльной системе, учитывающей разные критерии уязвимости. Например, семьи с тремя и более детьми получают 27 баллов, если количество детей меньше, то количество баллов пропорционально уменьшается. В любом случае, чем больше баллов получит семья, тем выше ее шансы на получение временного жилья.
Так или иначе, ВПЛ, в пользу которых принято решение, получают ордер на вселение и заключают договор пользования жилым помещением, что дает им право поселиться и проживать во временном жилье в течение года.