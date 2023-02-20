Бесплатно в течение года. Как ВПЛ получить временное жилье, его преимущества и особенности 20 февраля, 13:32 Как ВПЛ получить временное жилье и каковы его преимущества (Фото:vilaxlt/depositphotos)

Переселенцы, нуждающиеся в помощи с проживанием после перемещения, могут воспользоваться программой обеспечения временным жильем.

Предусмотрена она Постановлением Кабмина от 29.04.2022 г. № 495. Рассказываем, куда обращаться внутренне перемещенным лицам, чтобы воспользоваться такой возможностью, и о каких условиях нужно при этом знать.

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Какие особенности имеет временное жилье

Согласно условиям программы, жилье предоставляется переселенцам в безвозмездное пользование на год с возможностью продления такого срока, если семья нуждается в соответствующей поддержке и дальше. Единственное за что придется оплатить ВПЛ в таком случае – это коммунальные услуги.

Тем не менее, учитывая, что жилье является временным, оно:

не переходит в собственность переселенцев;

не может быть приватизировано, обменено или разделено;

не подлежит сдаче в поднайм или поселению к нему других граждан.

Куда обращаться и какие документы нужны

Для участия в соответствующей программе внутриперемещенному лицу для начала необходимо встать на учет граждан, нуждающихся в жилье для временного проживания. Для этого следует обратиться в центр предоставления административных услуг или ответственного органа местного самоуправления, а в случае их отсутствия - соответствующей военно-гражданской администрации в пределах территории обслуживания органа социальной защиты населения, в котором состоите на учете как ВПЛ.

Из документов необходимо будет предоставить:

заявление о взятии на учет с подписями всех совершеннолетних членов семьи;

копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины ( например, паспорт);

например, паспорт); в случае подачи заявления уполномоченным представителем - документ, удостоверяющий личность представителя ( паспорт) и копию доверенности;

паспорт) и копию доверенности; копию справки о взятии на учет ВПЛ заявителя и копии соответствующих справок членов семьи ( при наличии);

при наличии); копии документов, подтверждающих родственные отношения заявителя и всех членов его семьи ( свидетельство о рождении, свидетельство о браке, удостоверение опекуна или попечителя и т.п.);

свидетельство о рождении, свидетельство о браке, удостоверение опекуна или попечителя и т.п.); копию идентификационного кода ( РНОКПП) заявителя ( или информации об отказе от его получения, полученном от налоговых органов);

РНОКПП) заявителя или информации об отказе от его получения, полученном от налоговых органов); копии документов, подтверждающих основания приоритетности в предоставлении ВПЛ временного жилья (п енсионное удостоверение, справка о беременности, справка МСЭК об инвалидности и т.п.).

енсионное удостоверение, справка о беременности, справка МСЭК об инвалидности и т.п.). факт уничтожения или повреждения жилья, приведшего к невозможности его использования по назначению, подтверждается личным заявлением заявителя и членов его семьи.

Обращаем внимание, что первоочередным правом на обеспечение жилыми помещениями наделены:

многодетные семьи;

семьи с детьми;

беременные женщины;

лица, утратившие трудоспособность;

лица пенсионного возраста из числа тех, жилье которых было разрушено или стало непригодным для проживания в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

Что происходит после подачи документов

В течение одного дня принимается решение о взятии переселенцев на учет граждан, нуждающихся в жилье для временного проживания. В дальнейшем, в случае поступления в фонд жилых помещений, пригодных для предоставления во временное пользование ВПЛ, в течение рабочих дней со дня поступления такого жилья принимается решение о предоставлении внутренне перемещенным лицам.

При этом приоритетность определяется по балльной системе, учитывающей разные критерии уязвимости. Например, семьи с тремя и более детьми получают 27 баллов, если количество детей меньше, то количество баллов пропорционально уменьшается. В любом случае, чем больше баллов получит семья, тем выше ее шансы на получение временного жилья.

Так или иначе, ВПЛ, в пользу которых принято решение, получают ордер на вселение и заключают договор пользования жилым помещением, что дает им право поселиться и проживать во временном жилье в течение года.