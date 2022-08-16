Булгаков — по желанию. Минобразования убрало из школьной программы российских и белорусских писателей 16 августа, 21:26 Минобразования рекомендовало изменить программу по зарубежной литературе (Фото:Green Chameleon/Unsplash)

Министерство образования и науки обновило школьную программу в ответ на вызовы, возникшие после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Как сообщает пресс-служба Минобразования, из программы предметов Литература и Зарубежная литература изъяли произведения российских и белорусских авторов, заменив их зарубежными писателями в соответствии с литературным процессом и возрастом учеников.



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В ведомстве уточнили, что в программе зарубежной литературы останутся произведения авторов, которые писали на русском языке, но жизнь и творчество которых были тесно связаны с Украиной, — Николая Гоголя, Владимира Короленко (по выбору учителя) и Собачье сердце Михаила Булгакова (по выбору учеников и учителя). На позаклассное чтение для выбора учителя оставили 12 стульев Ильфа и Петрова и Бабий Яр Анатолия Кузнецова, а также произведения крымскотатарского писателя Таира Халилова.

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Из списка рекомендуемых для изучения убрали программы Литература (русская и зарубежная), Русский язык для общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке для 5−9 классов, программы по русскому языку и литературе для 10−11 классов.

Также Минобразования внесло изменения в программы по истории Украины, Всемирной истории, защите Украины, Основам здоровья и географии.

Ранее члены экспертной комиссии по зарубежной литературе призвали Министерство образования и науки исключить всю русскую литературу из школьной программы.

В апреле министр образования Сергей Шкарлет рассказал, что в Украине начали пересмотр необходимости изучения произведений русских писателей на уроках зарубежной литературы в школах из-за полномасштабной агрессии России против Украины.

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