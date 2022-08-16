Булгаков — по желанию. Минобразования убрало из школьной программы российских и белорусских писателей

16 августа, 21:26
Минобразования рекомендовало изменить программу по зарубежной литературе (Фото:Green Chameleon/Unsplash)

Минобразования рекомендовало изменить программу по зарубежной литературе (Фото:Green Chameleon/Unsplash)

Министерство образования и науки обновило школьную программу в ответ на вызовы, возникшие после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Как сообщает пресс-служба Минобразования, из программы предметов Литература и Зарубежная литература изъяли произведения российских и белорусских авторов, заменив их зарубежными писателями в соответствии с литературным процессом и возрастом учеников.

Видео дня

Читайте также:
Уроки в укрытиях и перемены в школьной программе. Каким будет учебный год 2022/2023 в Украине

В ведомстве уточнили, что в программе зарубежной литературы останутся произведения авторов, которые писали на русском языке, но жизнь и творчество которых были тесно связаны с Украиной, — Николая Гоголя, Владимира Короленко (по выбору учителя) и Собачье сердце Михаила Булгакова (по выбору учеников и учителя). На позаклассное чтение для выбора учителя оставили 12 стульев Ильфа и Петрова и Бабий Яр Анатолия Кузнецова, а также произведения крымскотатарского писателя Таира Халилова.

Читайте также:
Читайте также:
Андрей Кокотюха
Андрей Кокотюха
Школа без Толстых и толстых книг

Из списка рекомендуемых для изучения убрали программы Литература (русская и зарубежная), Русский язык для общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке для 5−9 классов, программы по русскому языку и литературе для 10−11 классов.

Также Минобразования внесло изменения в программы по истории Украины, Всемирной истории, защите Украины, Основам здоровья и географии.

Читайте также:
Исключат не все. Какие произведения русской литературы оставят в школьной программе

Ранее члены экспертной комиссии по зарубежной литературе призвали Министерство образования и науки исключить всю русскую литературу из школьной программы.

В апреле министр образования Сергей Шкарлет рассказал, что в Украине начали пересмотр необходимости изучения произведений русских писателей на уроках зарубежной литературы в школах из-за полномасштабной агрессии России против Украины.

Читайте также:
Имперский пророк в Украине. Ученая объясняет, зачем Россия популяризировала в Украине Пушкина, и чем он опасен до сих пор
https://www.youtube.com/embed/OhPHh25JLCw
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Образование Минобразования Школы Русский язык Министерство образования Российская литература Война России против Украины Бойкот российской культуры

Эксклюзивы НВ

Генерал Марченко сказал, что ВСУ освободят Крым военным путем. В Минобороны, похоже, решили, что подобная информация секретна (Фото:УНИАН)
Дело «военного с высоким званием» /
Почему генерала Дмитрия Марченко обвиняют в слитии информации и где здесь политические игры
16 августа, 21:15
Политика
Разные виды алкоголя могут по-разному влиять на ваш организм (Фото:Luke Bender/Unsplash)
Что бодрит, а что расстраивает /
Как на нас влияют разные виды алкоголя
16 августа, 21:00
Питание
Экс-посол США в Украине Джон Хербст (Фото:Александр Медведев)
«Безусловно, США могут больше» /
Интервью с Джоном Хербстом — о динамике поддержки Вашингтоном Киева и планах Путина
16 августа, 15:52
Геополитика
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X