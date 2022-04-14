В Украине пересматривают необходимость изучения российских авторов в школе — Шкарлет

14 апреля, 18:30
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Сергей Шкарлет (Фото:Минобразования)

Сергей Шкарлет (Фото:Минобразования)

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В Украине начали пересмотр необходимости изучения произведений русских писателей на уроках зарубежной литературы в школах.

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Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал министр образования Сергей Шкарлет.

По его словам, планируется изменить перечень российских произведений, рекомендующих к изучению в рамках курса зарубежной литературы. Еще на прошлой неделе была собрана команда специалистов, которые четко оценят необходимость присутствия произведений русских авторов в рамках курса литературы и глубоко проанализируют их.

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«Очень глубоко просмотрим все произведения, которые до этого были рекомендованы в курсе зарубежной литературы, и очень критически отнесемся к содержанию этого предмета, даже по выборочным произведениям», — сказал Шкарлет.

К такому решению привела российская агрессия на территории Украины. По словам Шкарлета, внутреннее возмущение и агрессию сейчас вызывает любой связанный с РФ нарратив.

По данным Минобразования почти 22 тысячи украинских учителей уехали за границу из-за полномасштабного вторжения России. 11 апреля в Минобразования заявили, что все школы 14 областей Украины продолжают образовательный процесс в дистанционном формате, а в одной области, где ситуация остается напряженной, образовательный процесс прекращен.

Редактор: Мария Молодковец

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Теги:   Литература Образование Минобразования Российская литература Сергей Шкарлет Война России против Украины

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