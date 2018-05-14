Минобразования отреагировало на практику студентов Сумского педуниверситета в оккупированном Крыму

Министерство образования и науки Украины выясняет ситуацию с прохождением учебной практики сумских студентов в оккупированном Крыму.

Ведомство направило письмо к ректору Сумского педагогического университета им.. Макаренко Юрий Лянному из-за распространенной в СМИ информации о привлечении студентов 1-3 курсов к прохождению практики на оккупированных территориях Украины.

Копию письма опубликовали в МОН.

В свою очередь, министр образования и науки Лилия Гриневич сообщила о служебном расследовании относительно посещения студентами Сумского педагогического университета аннексированного Россией Крыма для прохождения практики.

"Проходит служебное расследование по этой ситуации. Завтра ректор университета должен приехать со своими объяснениями в письменном виде на ряд вопросов, которые мы ему задали", - цитирует министра Интерфакс-Украина.

В ведомстве отметили, что министерство не поддерживает проведение любой учебной деятельности украинских студентов на временно оккупированных территориях Украины.

Ректор в комментарии UA: Сумы пояснил, что на практику отправили студентов по специальности туризм. Программа предусматривает прохождение студентами этой специальности практики в горных походах по маршрутам определенной сложности. Именно поэтому, по его словам, студентов отправили на оккупированные территории.

Напомним, студенты Сумского педуниверситета прошли практику в оккупированном Крыму.