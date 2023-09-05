Минобороны отдало 650 млн грн фирме экс-нардепа Розенблата за беспилотники низкого качества — Bihus.Info 5 сентября, 11:40 Два дрона HAWK на испытаниях не взлетели (Фото:Скриншот видео Bihus.Info)

Министерство обороны Украины выплатило аванс в 650 миллионов гривен фирме Украинские авиационные системы, которой владеет жена бывшего нардепа Борислава Розенблата. Они оказались сомнительного качества. Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.



Журналисты рассказали, что в декабре 2022 года Минобороны заключило соглашение на 807 млн грн на 55 беспилотных авиационных комплексов HAWK. Контракт заключили напрямую с производителем — ООО НПП Украинские авиационные системы, которой, в частности, владеет и жена Борислава Розенблата, экс-нардепа и фигуранта «янтарного дела».

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Как говорится в материале, производитель убеждал, что на рынке с 2018 года и имеет серийное производство комплексов HAWK, на чем и настаивали в ведомстве и в правительстве, которое выделило на приобретение дронов у украинских производителей беспрецедентные 40 млрд грн.

Несмотря на то, что на проведенных для операторов комплексов учениях в середине июля дроны взлетали через раз, заваливались и давали некачественную картинку, Розенблат убеждал, что к моменту их завершения и передачи заказа все недостатки исправят.

Однако, когда учения завершились, HAWK так и остались «сырыми». За день до сдачи контракта, 14 августа, выяснилось, что готовы только четыре из 55 заказанных комплексов, сказано в расследовании.

Во время тестового полета первый борт взлетел, но вскоре потерял картинку. Тогда Розенблат предположил, что он перегрелся и попросил дать беспилотнику второй шанс. Он взлетел, но приземлиться ему так и не удалось — у него отломались крылья и была трещина на носу. Комиссия от Минобороны, которая присутствовала во время тестирования, принимать HAWK отказалась.

Фото: Скриншот видео Bihus.Info

Со вторым комплексом тоже были проблемы. Розенблат признался, что не взлетел и четвертый комплекс. Подняться в небо и более-менее справиться с тестовым полетом удалось только третьему HAWK.

Фото: Скриншот видео Bihus.Info

Производитель убеждал, что его комплекс разработан вместе с иностранными партнерами и изготавливается в основном из импортных деталей. Допуск к эксплуатации в ВСУ HAWK был предоставлен еще в 2017 году — его подписал тогдашний министр обороны Степан Полторак. Тогда уже была информация, что из девяти попыток испытания HAWK удачными были только семь, но Минобороны подписало контракт с фирмой, к которой имел отношение нардеп из президентской фракции, сказано в материале.

Первые два экземпляра изготовили через год — цена была около 6 млн грн. Летом 2019-го Минобороны за столько же заказало еще семь комплексов.

Из-за проблем с комплектованием, его замену и проведение новых испытаний, выполнение контракта значительно затянулись, и определенные контрактом сроки поставки истекли.

Минобороны обратилось в суд с требованием заставить производителя уплатить 10 миллионов неустойки за срыв контракта, а производитель требовал пересмотреть цену.

После полномасштабного вторжения России фирма передала ВСУ комплексы, которые несколько лет были на складе. В Минобороны это подтвердили, заявив, что негативных отзывов на них от военных не поступало. Именно этим в Министерстве объяснили подписание с ООО УАС нового контракта: соответствующий заказ поступил от Генштаба, сообщает Buhis.Info.

Однако стоимость комплексов выросла вдвое — до более чем 12 млн грн. В Минобороны заявили, что в новом контракте с производителем речь шла о том же HAWK, что и раньше, но с улучшенными характеристиками, но фактически оказалось, что 650 миллионов отписали на непроверенные комплексы, рассказывают журналисты.

Александр Лиев, экс-глава Департамента, который и подписывал контракт с ООО УАС, заявил, что был уверен: покупает те же HAWK, что и в предыдущей партии, а все соответствующие службы до момента подписания проверили юридическую, финансовую и техническую составляющие контракта.

В августе Розенблат говорил, что в ближайшее время может сдать 30 комплексов, еще несколько десятков — за пару месяцев. Минобороны согласилось перенести сроки сдачи комплексов на октябрь. Однако выполнение контракта под угрозой из-за ареста счетов фирмы по уголовному делу, которое расследует ГБР.

Правоохранители предполагают, что руководство компании могло сговориться с Минобороны, чтобы завладеть средствами путем заключения контракта по завышенным ценам, говорится в расследовании.