Минобороны заключило первые договоры о закупке продовольствия для ВСУ по новой процедуре 21 июня, 23:05 Украинский военнослужащий (Фото:gur.gov.ua)

Министерство обороны Украины сообщило, что начало заключать договоры на поставку пищевых продуктов для украинских военных по новой процедуре.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Так, по результатам проведенных через систему Prozorro торгов 21 июня Минобороны заключило первые три договора с компаниями-победителями на поставку продовольствия для ВСУ.

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В общей сложности уже определили победителей в 19 торгах из 22 объявленных. Для 16 победителей еще готовят договоры на подписание и вносят депозиты на счет министерства, как того требует тендерная документация.

Остальные три процедуры из общих 22 отклонили из-за «несоответствия ценовым предложениям условия объявления». По ним в Prozorro объявили повторные торги. В них могут поучаствовать все желающие, а не только действующие участники, уверяет Минобороны.

Также продолжается ряд судебных процессов, на которых рассматриваются иски отдельных участников торгов. Содержание заявлений разное, но в основном их суть заключается в претензиях к работе Коллегиального органа Минобороны по вопросам оборонных закупок.

В Минобороны отметили, что для максимального общественного контроля за процессом закупок в состав Коллегиального органа по оборонным закупкам ввели представителя Общественного антикоррупционного совета при Минобороны.

«Отмечу, что все процессы происходят максимально открыто. Мы активно сотрудничаем с общественностью, за что благодарен, в частности, Антикорсовету, и несмотря на все эти трудности, закупки продолжаются, договоры подписываются, все происходит с соблюдением всех процедур и сроков. Никаких затягиваний нет», — подчеркнул заместитель министра обороны Денис Шарапов.

Скандал с закупками продуктов для ВСУ: что известно

Основатель проекта Наші гроші Юрий Николов 21 января в своем материале на ZN.ua рассказал, что Минобороны Украины закупает продукты для военнослужащих в два-три раза дороже по сравнению с ценами в магазинах Киева. Журналист ссылался на документы, полученные от источника в ВСУ.

В Минобороны заявили, что приведенные в публикации данные «распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение». Министр Алексей Резников назвал скандал попыткой подорвать доверие к руководству ведомства. В Офисе президента и Минобороны пообещали проверку.

Компания-поставщик Актив компани, с которой заключен контракт Минобороны и о которой Николов в своем материале высказывает предположение, что она «скорее всего, является „прокладкой“», заявила об «умышленной манипуляции».



Позже Резников заявил народным депутатам из профильных комитетов, что в контрактах обнаружили много неточностей и они проходят проверку. В конце февраля Минобороны обнародовало обновленные контракты на закупку продуктов для военных.

На фоне скандала замминистра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку. Также был уволен глава департамента Минобороны Богдан Хмельницкий, который отвечал за закупки.



Министр обороны анонсировал реформу питания в ВСУ. Верховная Рада 24 февраля приняла законопроект о прозрачной системе оборонных закупок, который предусматривает публикацию в системе Prozorro цен, по которым оборонные заказчики покупают товары для военных и другие товары и услуги для обеспечения ВСУ.