Минобороны заключило за последнее время 16 контрактов с украинскими производителями БПЛА

28 января, 15:56
Поделиться:
Фото части беспилотника, который Укроборонпром разрабатывает для украинской армии (Фото:Укроборонпром)

Фото части беспилотника, который Укроборонпром разрабатывает для украинской армии (Фото:Укроборонпром)

Минобороны Украины в 2023 году увеличит закупку БПЛА для ВСУ с учетом потребностей и запросов украинской армии. В этом году на это планируют направить около 20 млрд грн.

Об этом шла речь во время совместного совещания представителей Минобороны, Генштаба и отечественных разработчиков и производителей БПЛА.

Читайте также:

Украинский военный (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook) Залужный утвердил создание первых в мире ударных рот БПЛА — Генштаб

Как отмечается в сообщении на сайте МО, за последнее время Минобороны заключило 16 государственных контрактов с украинскими производителями БПЛА.

Видео дня

В Минобороны отмечают, что в Украине сейчас самая простая в Европе процедура допуска БПЛА к эксплуатации в армии.

После введения новой процедуры допуска, которая продолжалась полтора-два года, а сейчас занимает считанные недели, в период с ноября 2022 года по январь 2023 года Минобороны получено от украинских производителей 75 заявок на БПЛА разных типов. 13 из них уже получили кодификацию, утверждены технические условия. Еще три типа БПЛА находятся в стадии кодификации, рассказали в МО.

Читайте также:

Участники совместной встречи также определили ряд задач и шагов по усовершенствованию регуляторных процедур. Эти предложения вынесены на обсуждение Координационного штаба с участием Вицепремьер-министра Украины - Министра цифровой трансформации Украины и Министра обороны Украины.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Минобороны Украины Министерство обороны Украины Беспилотник Беспилотники украинские беспилотники

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X