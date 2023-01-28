Минобороны заключило за последнее время 16 контрактов с украинскими производителями БПЛА 28 января, 15:56 Фото части беспилотника, который Укроборонпром разрабатывает для украинской армии (Фото:Укроборонпром)

Минобороны Украины в 2023 году увеличит закупку БПЛА для ВСУ с учетом потребностей и запросов украинской армии. В этом году на это планируют направить около 20 млрд грн.

Об этом шла речь во время совместного совещания представителей Минобороны, Генштаба и отечественных разработчиков и производителей БПЛА.

Как отмечается в сообщении на сайте МО, за последнее время Минобороны заключило 16 государственных контрактов с украинскими производителями БПЛА.

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В Минобороны отмечают, что в Украине сейчас самая простая в Европе процедура допуска БПЛА к эксплуатации в армии.

После введения новой процедуры допуска, которая продолжалась полтора-два года, а сейчас занимает считанные недели, в период с ноября 2022 года по январь 2023 года Минобороны получено от украинских производителей 75 заявок на БПЛА разных типов. 13 из них уже получили кодификацию, утверждены технические условия. Еще три типа БПЛА находятся в стадии кодификации, рассказали в МО.

Участники совместной встречи также определили ряд задач и шагов по усовершенствованию регуляторных процедур. Эти предложения вынесены на обсуждение Координационного штаба с участием Вицепремьер-министра Украины - Министра цифровой трансформации Украины и Министра обороны Украины.