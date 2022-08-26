«Мешки для трупов купите». Минобороны высмеяло указ Путина об увеличении армии 26 августа, 11:00 Минобороны иронично отреагировало на планы Путина увеличить армию РФ (Фото:Генштаб)

Министерство обороны Украины иронически отреагировало на указ кремлевского диктатора Владимира Путина об увеличении численности армии России.



Комментарий украинского оборонного ведомства опубликован в Twitter.

«Они еще даже не начинали… Россия планирует довести численность личного состава вооруженных сил до 2 млн.+. Для выполнения указа своего президента Минобороны России теперь необходимо закупить два миллиона мешков для трупов», — говорится в сообщении.

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Путин приказал военному руководству увеличить штатную численность войск РФ на 137 тысяч человек.

Решение об увеличении штатной численности российской армии было принято на фоне ее колоссальных потерь в Украине, которые кремлевскому режиму не удалось восполнить ни скрытой мобилизацией, ни вербовкой наемников, которым обещали огромные по меркам РФ деньги.

Согласно данным украинского Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 46 250 своих военных.

Инфографика: НВ

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