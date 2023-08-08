Взыскать €2,2 млн. Минобороны выиграло международный арбитраж против иностранного поставщика 8 августа, 03:27 Международный арбитраж решил взыскать с поставщика более €2,2 миллиона (Фото:mil.gov.ua)

Министерство обороны Украины выиграло международный арбитраж против иностранного поставщика на сумму более 2,2 миллиона евро.



Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Отмечается, что поставщик нарушил условия договора на поставку налокотников и наколенников для Сил обороны Украины. Сроки поставки товара и его объемы не соответствовали договору — было передано лишь около 11% от общего объема.

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В свою очередь, Минобороны выполнило свои обязательства по договору и полностью оплатило стоимость товара. В марте министерство обратилось с иском в международный коммерческий арбитраж.

Международный арбитраж решил взыскать с поставщика более €2,2 миллиона, а также постановил, что проценты годовых и дальше будут начисляться ежедневно до момента оплаты задолженности.

В ходе арбитражного разбирательства поставщик частично удовлетворил требование Минобороны по неустойке.