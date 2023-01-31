Минобороны урежет военным доплаты в 30 тысяч гривен. Кого это коснется 31 января, 15:12 Непосредственных участников боевых действия сокращения выплат не коснутся (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Правительство решило изменить подход к начислению дополнительных денежных выплат военнослужащим тыловых подразделений.

Об этом во вторник, 31 января, сообщили в Министерстве обороны Украины.

Там рассказали, что изменения порядка выплат коснутся как военнослужащих ВСУ, так и сотрудников системы МВД.

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Таким образом с 1 февраля 2023 года порядок начислений будет напрямую зависеть от районов пребывания бойцов, а также сложности и специфики выполняемых ими боевых или специальных задач.

Речь идет, в частности, о доплатах в размере 30 тысяч и 100 тысяч гривен, которые были введены правительственным постановлением № 168 от 28 февраля 2022.

При этом в оборонном ведомстве подчеркнули, что все боевые выплаты украинским бойцам, воюющим с противником на переднем крае, будут сохранены.

То же касается семей пленных и пропавших без вести — выплаты в размере 100 тысяч гривен для них также оставят, а анонсированные изменения коснутся исключительно военнослужащих и сотрудников системы МВД, находящихся вне зоны боевых действий в разных регионах Украины, срочников и курсантов вузов, офицеров управлений и штабов, а также некоторых других категорий.

«Для примера: по состоянию на данный момент все военнослужащие, включая срочников и курсантов, в разных регионах Украины получают дополнительное денежное вознаграждение в фиксированном размере 30 тысяч гривен. В то же время бойцы, которые, рискуя жизнью, выполняют задачи в районах боевых действий, но не принимают непосредственного участия в боях с противником, получают абсолютно такие же дополнительные выплаты — 30 тысяч гривен. В этой связи назрел вопрос дифференциации размеров вознаграждения в зависимости от места, условий и особенностей прохождения службы», — объяснили в Минобороны.

В то же время размеры ежемесячного (основного) денежного обеспечения (без дополнительного вознаграждения) военнослужащих будут увеличены так, чтобы минимальный уровень для ВСУ, НГУ и Госпогранслужбы составлял не менее 20 100 гривен, а для рядового и руководящего состава ГСЧС и Нацполиции — на уровне не менее 17 тысяч гривен.