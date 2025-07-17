Минобороны утвердило изменения в правила использования дронов

17 июля, 15:30
Минобороны упростило правило использования дронов (Фото: FEDOROV / Telegram)

Министерство обороны сообщило об отмене устаревших во время войны требований по использованию беспилотников. В частности, упростили правила для полетов и обслуживания дронов, сообщили в четверг, 17 июля, в пресс-службе Минобороны.

Теперь требования к полетам государственной авиации не будут применяться ко всем типам одноразовых дронов, а также к беспилотникам I класса категорий «микро» (тактические, весом до 2 кг, например Mavic 3) и «мини» (тактические поля боя, весом до 15 кг, типа DJI Matrice 300).

Кроме того, большинство дронов больше не нужно обязательно вносить в государственный реестр воздушных судов.

Министерство обороны упростило и медицинские требования для операторов беспилотников I класса. Теперь таких военных не нужно направлять на обязательную летную медкомиссию для проверки пригодности к полетам. Разрешение на управление дронами предоставляет командир части.

Также на экипажи беспилотников I класса больше не распространяются правила медицинского обеспечения полетов государственной авиации.

Руководитель Офиса изменений Министерства обороны Юлия Марушевская сообщила, что новые нормы были приведены в соответствие с реалиями войны.

По ее словам, приказы, принятые до начала полномасштабного вторжения, содержали требования, которые сложно или невозможно выполнить в условиях интенсивных боевых действий, большого количества типов БпАК и быстрой смены технологий.

Она подчеркнула, что некоторые из этих норм не только не соответствовали действительности, но и представляли угрозу — в частности, обязательное требование указывать на беспилотниках контактные данные операторов.

Редактор: Виктория Горевая

