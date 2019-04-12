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Минобороны Украины вводит новую воинскую медаль За ранение

Сегодня, 19:29
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Минобороны Украины вводит новую воинскую медаль За ранение - фото

Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ

Министерство обороны Украины утвердило новую воинскую награду - медаль За ранение.

Об этом сообщили в Главном управлении развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

Ведомственная медаль, полное название которой За жертву крови в боях за свободу Украины, будет вручаться лично министром обороны за ранения, полученные на поле боя.

"Количество ранений и их степени тяжести будут определяться ветвями, которые крепятся на ленте медали и планке. Легкие ранения обозначают белой или серебряной ветвью. Тяжелые - золотой или желтой", - говорится в сообщении.

Медальная лента будет содержать не более, чем три веточки разного цвета, а на планке для повседневной формы одежды - только одна за тяжелое ранение.

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