Минобороны Украины вводит новую воинскую медаль За ранение Сегодня, 19:29 276 Цей матеріал також доступний українською Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ

Министерство обороны Украины утвердило новую воинскую награду - медаль За ранение.

Об этом сообщили в Главном управлении развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

Ведомственная медаль, полное название которой За жертву крови в боях за свободу Украины, будет вручаться лично министром обороны за ранения, полученные на поле боя.

"Количество ранений и их степени тяжести будут определяться ветвями, которые крепятся на ленте медали и планке. Легкие ранения обозначают белой или серебряной ветвью. Тяжелые - золотой или желтой", - говорится в сообщении.

Медальная лента будет содержать не более, чем три веточки разного цвета, а на планке для повседневной формы одежды - только одна за тяжелое ранение.