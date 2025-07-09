Суд вернул Министерству обороны Украины более 20 тысяч гектаров леса стоимостью почти 54 миллиардов гривен, которые в течение лет незаконно использовались.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований в среду, 9 июля.

Установлено, что в 2013 году в результате реорганизации Новомосковский военный лесхоз Днепропетровской области был передан в подчинение Государственному агентству лесных ресурсов Украины. Несмотря на смену управления, земля осталась в пользовании Минобороны.

В ГБР отметили, что в течение последующих лет должностные лица лесхоза выдавали разрешения на вырубку леса частным компаниям, не имея на это разрешения.

Вследствие этого ресурсы, принадлежащие государству, незаконно уничтожались и реализовывались с целью получения прибыли.

ГБР сообщило о подозрении трем экс-руководителям лесхоза, которые возглавляли предприятие в 2022—2024 годах, по ч. 3 ст. 365 УК Украины (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия).

В июне этого года Центральный апелляционный хозяйственный суд отказал в открытии апелляционного производства по жалобе ГП Леса Украины, что сделало решение о возвращении земель окончательным.

Сейчас инициировано создание специальной комиссии при Минобороны, которая будет контролировать процесс возвращения земель от госпредприятия Леса Украины в оборонное ведомство, добавили в ГБР.