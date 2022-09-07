«В Крыму будет жарко». Минобороны Украины рекомендует оккупантам готовится к заплыву в Сочи 7 сентября, 19:10 Взрывы на военном аэродроме в Новофедоровке, оккупированный Крым, 9 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Российским оккупантам советуют готовиться к заплыву с территории временно оккупированного Крыма в российские Сочи или Ейск.

Об этом заявили в Минобороны Украины.

В оборонном ведомстве намекнули россиянам, что лето в Крыму «будет жарким».

«Синоптики говорят, что в Крыму будет очень жарко. Время российским захватчикам готовиться к заплыву. Чтобы доплыть до Сочи или Ейска, нужно много сил. Кстати, в Книгу рекордов Гиннеса может быть включен новый рекорд по самому длинному плаванию в открытой воде», — сказано в сообщении.

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7 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что деоккупация Крыма не будет означать конец войны.

На оккупированном полуострове в августе произошли взрывы на ряде военных объектов страны-агрессора.

В частности, только в результате взрывов на аэродроме Саки Россия потеряла по меньшей мере девять самолетов, которые использовала для авиаударов по Украине. По данным CNN, это самая большая потеря авиации РФ за день со времен Второй мировой войны.

Президент Владимир Зеленский 30 августа заявил, что Украина будет уничтожать вражеские склады, штабы и технику в Крыму и на других оккупированных территориях. В статье от 7 сентября Валерий Залужный и Михаил Забродский подтвердили, что авиабазы в оккупированном Крыму были поражены серией успешных ракетных ударов.



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