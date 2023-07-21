Дроны украинского производства. На вооружении Минобороны уже 28 моделей, ВСУ передали тысячи единиц 21 июля, 12:32 Украинский военный под Бахмутом, 25 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Министерство обороны Украины с 22 февраля 2022 года приняло на вооружение 28 моделей беспилотников различных типов отечественного производства. ВСУ передали тысячи единиц в рамках закупок ведомства.

Об этом Минобороны сообщило в пятницу, 21 июля.

Среди этих БПЛА — девять моделей дронов-камикадзе (три самолетного типа), а также шесть моделей FPV-дронов. Министерство назвало своим приоритетом развитие украинского производства вооружения и военной техники, в том числе и беспилотников.

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«Поэтому оборонное ведомство осенью 2022 года существенно упростило процедуры для изобретателей и производителей. Как результат, срок принятия в эксплуатацию нового вооружения и техники сократился с примерно 2 лет до 3−5 недель. Поставки БПЛА украинского производства для нужд ВСУ постоянно растут в геометрической прогрессии», — заявили в министерстве.

Минобороны договорилось с украинскими компаниями о серийном производстве десяти моделей беспилотников различных типов. Названия и объемы беспилотников не раскрывают «из соображений безопасности».

Минобороны договорилось с украинскими компаниями о серийном производстве десяти моделей беспилотников различных типов. Названия и объемы беспилотников не раскрывают «из соображений безопасности».

Также в 2023 году ведомство заключило государственный контракт на закупку разведывательного дрона. Сейчас завершили испытания единственного дрона-камикадзе, разработчиком которого является одно из предприятий Укроборонпрома. Продолжается процедура допуска этого беспилотника к эксплуатации.

20 июня Укроборонпром сообщил, что ВСУ успешно применили украинский ударный дрон с дальностью поражения 1000 км.