«Часики тикают». Минобороны Украины предложило России подписать свою капитуляцию 24 августа, 15:42 Минобороны Украины предлагает России подписать свою капитуляцию (Фото:Генштаб)

В Минобороны Украины заявили, что у России еще есть возможность подписать свою капитуляцию.

У себя в Twitter украинское ведомство обратилось к РФ с предложением подписать капитуляцию.

«Россия, сегодня — как и полгода назад — у тебя еще есть возможность подписать свою капитуляцию, прежде чем мы уничтожим тебя на нашей земле. Не упусти свой шанс, часики тикают… тик-так, тик-так», — говорится в сообщении.

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Ранее министр обороны Алексей Резников рассказал, как беларусский коллега Виктор Хренин передал ему послание от главы минобороны РФ Сергея Шойгу с предложением о капитуляции.

«Я готов принять капитуляцию с российской стороны», — ответил Резников.



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