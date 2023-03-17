Минобороны создает подразделение для расследования военных преступлений России 17 марта, 18:43 Убитый российскими военными мирный житель в Буче (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Минобороны Украины создает подразделение по международному праву для расследования военных преступлений России.

Его создадут при Департаменте юридического обеспечения. Подразделение будет помогать Офису генпрокурора, Министерству юстиции Украины и международным институтам.

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«Это будет способствовать расследованию российских военных преступлений, имплементации норм Международного гуманитарного права, постановлений ЕС и стандартов НАТО. Приверженность международному праву — это то, что отличает демократическое государство от правового нигилиста», — заявил министр обороны Алексей Резников.

Среди задач подразделения:

имплементация и исполнение норм международного права, а также соответствующее сотрудничество;

взаимодействие с правоохранительными органами и международными институтами;

правовая работа по заключению межведомственных международных договоров;

адаптация законодательства в сфере обороны к законодательству Европейского Союза;

участие в исполнении международно-правовых обязательств.

Отдел также будет заботиться о внедрении норм и стандартов НАТО в правовые акты Украины, связанные со сферой обороны, помощью, санкционной политикой и возмещением ущерба.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и омбудсмена РФ по детям Марии Львовой-Беловой.

Их обвиняют в депортации в РФ детей с временно оккупированных территорий Украины.